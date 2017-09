Les ouragans aux Etats-Unis : un échec du capitalisme pour sauver l’humanité

mercredi 20 septembre 2017



Les ouragans Irma et Harvey ont causé d’importantes pertes aux Etats-Unis. Ces ouragans ont une fois de plus révélé que le capitalisme est incapable de protéger l’humanité avec ses contradictions de classe inconciliables.

Les ouragans Harvey et Irma ont atteint les Etats-Unis dans les derniers jours. 71 personnes ont déjà perdu la vie avec le seul ouragan Harvey, et les dommages matériels sont supérieurs à 70 milliards de dollars. L’ouragan Irma a causé une perte de 65 milliards de dollars dans les Caraïbes et 50 milliards aux Etats-Unis.

Les ouragans ont aussi apporté avec eux une série de scandales aux Etats-Unis. Les mesures prises par les églises, les sociétés, et le gouvernement sont controversées quand le peuple qui a tout perdu en raison des ouragans a essayé de lutter contre les effets massifs des désastres sur ses biens.

Une méga église a fermé ses portes

La ville de Houston au Texas a souffert d’un lourd dommage dû à l’ouragan Harvey. Un Etat d’urgence a été déclaré et des masses de personnes qui ont perdu leurs maisons pendant l’ouragan ont lutté pour trouver un abri.

Pendant ce temps, une méga église appartenant au millionnaire ecclésiastique Joel Osteen dans la région de Lakewood a fermé ses portes aux personnes sans demeure après l’ouragan.

L’église d’une capacité de 16 800 sièges a refusé d’accorder l’abri aux gens. Osteen avait déclaré préventivement que les gens pouvaient acquérir la « bénédiction de dieu » par des donations à l’église et il a attiré de sérieuses controverses dans les médias sociaux.

Après avoir fait face à la dure critique des médias sociaux, le millionnaire ecclésiastique a déclaré que l’église ouvrirait ses portes à ceux qui recherchent un refuge. Cette annonce parvint quand l’Etat d’urgence touchait à sa fin.

Des travailleurs qui cherchaient à échapper à l’ouragan ont été menacés

Quand l’ouragan Irma a atteint la Floride, une fois de plus les sociétés ont révélé qu’elles ne prenaient garde qu’à leurs seuls biens.

Un directeur de la société de commerce Pizza Hut a menacé de sanctionner les travailleurs qui essaieraient d’échapper à l’ouragan. La société a donné un temps limite aux travailleurs qui se sont enfuis devant l’ouragan et elle a annoncé que les salaires de ces travailleurs qui ne respecteraient pas cette limite seraient coupés.

Pire, les travailleurs furent appelés à reprendre leur travail dans les 72 heures.

1 million de dollars du président des Etats-Unis Donald TRUMP

Donald Trump qui a dépensé 66 millions de dollars pour être élu Président des Etats-Unis et dont la fortune personnelle est estimée être supérieure à 3,5 million de dollars a déclaré qu’il donnerait 1 million de dollars pour aider ceux qui ont été affectés par les ouragans.

Alors que la petite somme d’argent que Trump a promis de donner a obtenu certaines réactions positives, Trump aura maintenant à révéler où cette donation ira.

L’argent donné par Donald Trump a été transféré à 12 institutions différentes parmi lesquelles il y a aussi des organisations religieuses. 100.000 dollars sur le million de dollars ont été remis à une institution nommée le porte-monnaie des Samaritains, dirigée par Franklin Graham, fils du fameux évangéliste Billy Graham. Frank Graham est connu comme quelqu’un qui a donné à Trump un important soutien pendant les élections aux Etats-Unis.

Parmi les institutions qui ont reçu une assistance financière de Donald Trump il y a aussi une série d’associations catholiques.

Les propriétaires de maisons demandent encore des droits sur les loyers

Les inondations causées par les ouragans ont rendu plusieurs maisons inhabitables aux Etats-Unis. Alors que plusieurs personnes ont tout perdu à la suite des ouragans, ce furent les pauvres qui ont souffert du plus dur au lendemain des désastres.

Malgré cela, les propriétaires de maisons demandent encore des droits sur les loyers aux personnes devenues sans logis à cause des ouragans et ceci a créé une controverse.

Ceux qui ont été obligés de rester dans leurs maisons endommagées par les inondations et les ouragans ont raconté que les propriétaires ont été rudes et sans aucun égard.

L’intervention de l’Etat est insuffisante

L’ouragan Harvey a révélé l’incapacité de l’Administration des Etats-Unis dans la gestion efficace de la crise. Les ressources de l’Etat n’ont pas été destinées aux victimes des ouragans. Nombreux sont ceux qui se sont eux-mêmes protégés des inondations massives et des ouragans.

« Houston fut une catastrophe qui était attendue, en considérant les insuffisances du capitalisme, l’absence de zones, le laissez-faire des réglementations, le manque de contrôle des industries qui ont causé une multitude de problèmes avec les effets de serre des gaz et d’autres pollutions industrielles » a dit Robert Buillard, un professeur distingué de L’Université du Sud du Texas, en parlant de la Démocratie maintenant. Buillard est connu comme « le père de la justice de l’environnement ».

« L’impact de tout cela a été ignoré pendant des années. Ainsi le fait est. C’est un désastre, mais un véritable désastre prédit », a-t-il ajouté.

Le petit budget alloué à l’Agence de la gestion de l’Etat d’urgence (AGEU) a aussi suscité des débats. La plupart des besoins de base des victimes des ouragans n’ont pas été pris par le gouvernement, quand le budget alloué à l’AGEU fut totalement dépensé avant la fin de l’ouragan Harvey.

Alors que l’Administration des Etats-Unis n’a pas pris les mesures nécessaires dans les premiers jours de l’ouragan, Donald Trump a approuvé une aide de 15,3 million de dollars après les réactions face au désastre. Maintenant, les ouragans ont causé bien des dommages et des pertes en raison du temps pris pour que le paquet d’aide soit approuvé.

CUBA SOCIALISTE ET L’ OURAGAN

La tardive et insuffisante intervention de l’Administration des Etats-Unis pour le désastre doit être comparée à la réponse de Cuba Socialiste à l’ouragan. Prenant des mesures préventives contre les désastres naturels, Cuba a survécu à la tempête avec seulement des dommages mineurs malgré ses ressources limitées qui contrastent fort avec celles des Etats-Unis.

« Même un chauffeur de taxi peut vous dire ce qu’un ouragan de la catégorie 5 est, ce que l’échelle de Safir Simpson signifie, et vous donnera une lecture globale des besoins à préparer. », a dit Gail Reed en parlant de la manière dont les Cubains sont préparés aux ouragans.

Gail Reed est le rédacteur en Chef de « The Meddic Review » une revue de vulgarisation sur la médecine et la santé en Amérique Latine, aux Caraïbes, et d’autres pays développés.

A Cuba, le gouvernement socialiste et le peuple ont pris des mesures étendues pour se préparer aux ouragans, en instaurant des organisations populaires telles que brigades médicales et des unités électriques.

La société bien organisée de Cuba a une fois de plus enseigné au monde une leçon au sujet de l’humanité en envoyant des centaines de docteurs dans les régions affectées, alors qu’au même moment ils menaient avec succès une lutte contre les destructions des ouragans.

