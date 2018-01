Notre ami Nazim Khalfa vient de nous quitter

jeudi 25 janvier 2018

C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès à l’âge de 67 ans de Nazim, fils de notre camarade Boualem Khalfa qui s’était éteint en juillet dernier.

Avant de quitter l’Algérie au début des années 1970 pour se mettre à l’abri des provocations policières, son père étant activement recherché par tous les services de sécurité depuis le coup d’Etat du 19 juin, Nazim avait milité dans le PAGS et activé au sein de l’organisation de masse de l’Union nationale des lycéens et collégiens algériens que le pouvoir avait rattachée d’autorité à la Jeunesse du FLN. La JFLN-UNLCA sous l’impulsion des jeunes militants du PAGS avait joué un grand rôle dans les luttes pour la démocratie et le progrès social, au point qu’elle s’était attiré les foudres de la droite du parti unique.

Alger républicain présente à la famille de Nazim ses condoléances les plus attristées.

Nos lecteurs trouveront un article du « télégramme du Finistère » qui rend hommage à Nazim pour son engagement en France aux côtés de la cause palestinienne.

Nécrologie. Nazim Khalfa, l’éternel militant

Publié le 25 janvier 2018

Le Carhaisien Nazim Khalfa, président honoraire et fondateur de l’association France-Palestine Solidarité-Centre Bretagne est décédé lundi, à l’âge de 67 ans. « C’est une grande tristesse et le sentiment qu’il a laissé un grand vide, a réagi Jean-Pierre Jeudy, ancien maire de Carhaix. Nazim était toujours engagé pour la justice ».

« Je conserverai de Nazim le souvenir d’un homme engagé, d’une grande humanité et d’une grande convivialité », a également réagi le maire de Carhaix, faisant lui aussi part de sa grande tristesse. Né en 1950 en Algérie, Nazim Khalfa était très investi dans la vie associative carhaisienne, « tout particulièrement dans le sport équestre ». Il a créé et présidé le centre équestre de Carhaix puis l’association des Cavaliers extérieurs du Kreiz Breizh.

France Palestine solidarité

Il était membre du conseil national de France Palestine Solidarité.

« En 2001, Nazim, Christian Troadec et moi avons participé aux premières délégations en Palestine, au camp de réfugiés d’El-Arroub, retrace Jean-Pierre Jeudy, actuel président de l’association. Depuis lors, il avait travaillé pour que les liens entre Carhaix et El-Arroub se resserrent, jusqu’à la signature du jumelage, en 2010 ». « Il n’a cessé de sensibiliser le public et les élus au sort du peuple palestinien », renchérit Christian Troadec.

Père de deux filles, Nazim était marié à Colette Khalfa, ancienne directrice du centre de loisirs puis du foyer-logement de Carhaix. « Fils de Boualem Khalfa, communiste algérien, héros de l’indépendance algérienne et ancien directeur d’Alger Républicain disparu l’été dernier, Nazim Khalfa avait également été secrétaire de cellule et un des animateurs de la section de Carhaix dans les années 1970-80 »,

décrit l’actuel maire de Carhaix.

La cérémonie d’hommage à Nazim Khalfa se tiendra demain, à 14 h, au crématorium de Carhaix.