Ouahiba Aboun Adjali nous a quittés

vendredi 6 mars 2020

C’est avec un immense sentiment d’affliction que nous annonçons le décès de notre camarade. Elle a poussé son dernier soupir après un long combat contre une maladie cardio-vasculaire qui minait sa santé.

Ouahiba était une militante discrète, dévouée et persévérante. Malgré une santé chancelante, elle était depuis sa jeunesse l’incarnation même de l’engagement pour le renversement de l’ordre social actuel et son remplacement par une société affranchie de l’exploitation et de l’oppression. Elle a consacré toutes ses forces et son cœur pour contribuer à apporter un peu de lumière et d’espoir aux travailleurs écrasés sous le talon de fer du capitalisme. Elle a donné tout ce dont elle était capable pour une société où chacun peut avoir un travail, subvenir dans la dignité à ses besoins, s’exprimer. Pour que chacun devienne un membre plein et entier de la société, puisse s’épanouir dans la quiétude et la paix au sein d’un monde qui sera débarrassé des barrières nationales, ethniques et religieuses, expurgé des haines et du chauvinisme. Pour que l’égalité entre l’homme et la femme devienne une réalité. Cheville ouvrière du site web d’Alger républicain elle a été la fourmi qui ne pouvait dormir d’un sommeil tranquille sans avoir fini son labeur. Elle a su compenser sa tristesse de s’être éloignée ces dernières années de sa terre natale

Notre soeur et camarade Ouahiba sera enterrée lundi 9 mars à 11 heures 30 au cimetière d’Ivry à Paris.

Alger républicain s’incline à la mémoire de Ouahiba. Il présente ses condoléances les plus attristées à toute sa famille. Notre pensée particulière va à notre frère et ami Chaouki, mari de Ouahiba qui a constamment veillé sur la santé de sa compagne.

ALGER RÉPUBLICAIN