Solidarité avec la lutte des travailleurs du pétrole au Kazakhstan

Au Kazakhstan, les violations flagrantes des droits syndicaux et du travail et la répression des militants syndicaux se poursuivent. Nous nous souvenons tous des événements sanglants à Zhanaozen en décembre 2011, lorsque la police a tiré sur des grévistes et des civils non armés. Des dizaines et des centaines de personnes ont été tuées et blessées, beaucoup ont été condamnés à diverses peines d’emprisonnement.

L’histoire se répète au Kazakhstan. L’activité de la Confédération des syndicats indépendants de la RK (KNPRK) est interdite. Les militants syndicaux et les membres de ce syndicat dans la compagnie pétrolière « Oil Construction Company » dans l’ouest du Kazakhstan, qui ont entamé une grève de la faim contre cette interdiction illégale, ont été congédiés, poursuivis pour responsabilité pénale et administrative, condamnés à de lourdes amendes.

Sur les accusations d’appel à cette grève de la grève illégale, Nurbek Kushakbayev, vice-président du KNPRK, a été condamné à 2 ans et demi de prison et à une amende de 80 000 $. Le procès du président du syndicat « Oil Construction Company » Amin Yeleusinov continue.

Ces persécutions ont été le résultat de l’adoption en 2014 d’une nouvelle loi sur les syndicats, dont les normes ont été reconnues par l’Organisation internationale du Travail (OIT) comme incompatibles avec de nombreux pactes et accords, l’adoption du Code anti-travail dans 2015, ainsi que les articles du Code criminel punissant l’organisation et la participation aux grèves, pour les appels, ainsi que pour encourager la discorde sociale.

Nous, partis communistes et travailleurs, déclarons notre solidarité avec les travailleurs du pétrole du Kazakhstan dans leur lutte pour le travail et les droits syndicaux.

Nous demandons aux autorités du Kazakhstan de libérer immédiatement, de cesser les poursuites pénales et d’acquitter les personnes arrêtées !

L’activité syndicale n’est pas un crime !

Une grève n’est pas un crime !

Arrêtez la répression des syndicalistes au Kazakhstan !