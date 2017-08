Venezuela : Exercice civilo-militaire pour défendre la souveraineté nationale

mardi 29 août 2017

Annoncées le 14 août 2017 par le Président Maduro, suite aux graves menaces d’agression proférées par Trump, plus de neuf cent mille combattants, rassemblant 700 000 civils et réservistes encadrés par 200 000 militaires ont débuté ce samedi 26 août 2017 et se sont poursuivies jusqu’au dimanche 27 août.

Cet exercice civilo-militaire nommé « Souveraineté nationale » a comporté des exercices simultanés dans plusieurs États du pays, et a vu la participation des Forces spéciales. Il est le troisième à être organisé par les Forces armées nationales bolivariennes -FANB- en 2017, et s’est déroulé simultanément dans de nombreux États du pays.

Le chef d’Etat- Major, Remigio Cebalos, a déclaré dans une conférence de presse que cet exercice est conforme à la Constitution vénézuélienne et à loi organique des FANB qui établissent que l’une des tâches majeures des Forces armées est de préparer le peuple à la défense du pays. Il est du devoir de tous les Vénézuéliens de défendre la Nation et de contribuer à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du pays. Il a précisé que depuis les menaces de Trump, « le sentiment patriotique s’affirme chaque jour un peu plus au sein de la population vénézuélienne, qui adhère au contenu populaire profond de ces exercices de défense de la patrie. Nos cibles sont les ennemis qui ont attaqué notre pays », a- t- il ajouté.

Smaïl Hadj Ali