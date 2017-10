Donald Trump, la Trump ette de l’apocalypse

mardi 3 octobre 2017

Devant les représentants de 192 pays à l’ONU, le chef de la plus grande puissance du monde, Donald Trump se prenant pour le nombril du monde a prononcé un discours de matador, fustigeant les peuples qui n’obéissent pas à ses injonctions , bandant ses muscles en disant :

« Nous possédons la plus puissante armée du monde et nous allons encore augmenter de plusieurs milliards de dollars le budget de la défense pour protéger le pays ».

Une menace déclarée contre tous les peuples qui voudraient remettre en cause son hégémonisme. En véritable provocateur, il accuse les dirigeants de la République Démocratique Populaire de Corée (RDPC), un petit pays de 9 millions d’habitants, de tous les noms et de vouloir attaquer les USA ! Le ridicule ne tue pas. Il menace d’envoyer son armada pour détruire totalement ce pays. Dans la foulée, il a traité les dirigeants de l’Iran de voyous et remis en cause les accords sur le nucléaire iranien.

Plus grave, la ploutocratie occidentale et les larbins des USA non seulement n’ont rien trouvé à redire mais ils ont repris et répété en chœur l’argumentaire de Donald Trump. Pas un mot sur ce discours belliqueux qui met en danger la paix mondiale, avec cette menace d’utiliser les armes nucléaires. Pas un mot de ces médias contre la relance de la course aux armements dans le monde.

En accusant la RDPC de vouloir attaquer les USA, il veut faire avaler des couleuvres au peuple américain. Plus le mensonge est gros, plus il risque d’être écouté disait le nazi Goebbels. Peut-on imaginer ce petit pays de seulement 9 millions d’habitants attaquer ce colosse et mettre la paix du monde en danger ? C’est David contre Goliath. En fait, c’est le voleur qui crie au voleur. Cela ressemble fort aux mensonges diaboliques qui avaient justifié la guerre contre le peuple irakien.

Il faut savoir qui menace qui. Pour répondre à cette question, il faut rappeler quelques faits historiques sur la Corée du Nord dont cette faune de politicards véreux et leurs médias menteurs ne veulent pas entendre parler. La guerre en Corée de 1950-1953 fut provoquée par les Américains.

En premier lieu, le Japon impérialiste avait occupé la Corée de 1905 jusqu’à sa défaite en 1945. C’est la guérilla organisée par le parti communiste coréen avec à sa tête Kim Il Sung, le grand-père du président actuel, avec l’aide de l’URSS qui l’en a chassé. Cependant, les impérialistes américains (déjà) vont intervenir dans le Sud et prendre position militairement dans la péninsule coréenne. C’est le début de l’occupation américaine.

Ils vont installer un dictateur fabriqué sur mesure en la personne de Syngman Rhee, tristement célèbre, converti au christianisme par les missionnaires américains et doué d’un anti-communisme forcené. Une dictature des plus sanglantes va régner de 1948 à 1960. En 1948, le gouvernement de Syngman Rhee ordonne de réprimer une révolte paysanne sur l’île de Cheju. Entre 30 000 et 60 000 habitants de l’île sont massacrés. Sygman Rhee, va continuer sa sinistre besogne sous la bienveillance américaine et des autres puissances impérialistes (France, Angleterre, etc.) et entreprendre une terrible répression contre les communistes. Il fait emprisonner 30 000 communistes. Environ 300 000 autres, soupçonnés de sympathies communistes, sont envoyés dans un mouvement de « rééducation », la Ligue Bodo. Ils seront exécutées par les forces armées coréennes du Sud lors de leur retraite en juin devant l’avancée de l’armée de libération de Kim Il-Sung. Sans déclaration de guerre, l’armée américaine intervient massivement pour éviter la débâcle de son protégé.

La guerre de Corée, un véritable génocide non reconnu perpétré avec la complicité de l’ ONU

Profitant de l’absence de URSS et de la Chine au conseil de sécurité, les USA vont faire voter une résolution autorisant une force militaire pour « rétablir la paix » en Corée. Sous couvert de cette fallacieuse résolution, ils vont déployer une force colossale de plusieurs dizaines de milliers d’hommes de troupes, une armada démesurée contre la Corée du Nord. Assurée de sa suprématie aérienne, l’aviation US va mener des bombardements massifs sur le nord. Un tapis de bombes de 635 000 tonnes d’explosifs et d’armes chimiques larguées sur ce petit pays. Un désastre sans nom qui fait trois millions de morts. Les estimations varient entre 20 et 33% de la population, soit 1 Coréen sur 3 tué. Les villes de Pyongyang et de Séoul ont été rasées et bien d’autres ont subi le même sort. Les dégâts dépassent l’imagination. Les USA voulaient détruire ce pays et laisser à la place un tas de pierres.

« les bombardements ont causé la mort d’environ 20 pour cent — un sur cinq — des Nord-Coréens. Il poursuit en soulignant une comparaison significative : au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont perdu moins de 1% de leur population, la France en a perdu 1,35%, la Chine en a perdu 1,89% et les États-Unis seulement le tiers de 1%. Autrement dit, la Corée a subi proportionnellement environ 30 fois plus de tués pendant les 37 mois du tapis de bombes américain que ces autres pays en ont perdu pendant la totalité de la Seconde Guerre mondiale. »

Un tel bombardement sera considéré comme un crime de guerre à partir du protocole I de 1977 des conventions de Genève. NON CE NE FUT PAS UN CRIME DE GUERRE MAIS UN VÉRITABLE GÉNOCIDE.

La Corée du Nord est toujours menacée par l’impérialisme américain

Malgré la supériorité militaire des Américains et les millions de morts, le peuple coréen du Nord a résisté grâce à la solidarité internationale et prolétarienne de l’Union Soviétique et de la Chine et des importantes manifestations internationales contre la guerre de Corée dans de nombreux pays. Après 3 ans d’une guerre terrible, les américains ont été obligés de négocier un cessez-le-feu.

L’accord a institué une zone démilitarisée (la DMZ) de quatre kilomètres de large de part et d’autre de l’ancienne ligne de front qui coupe le 38e parallèle nord (ligne de démarcation avant-guerre), fixant ainsi de manière plus stricte la frontière qui scinde la Corée en deux pays distincts.

Mais les stigmates de la guerre. Les USA occupent toujours la Corée du Sud, deux importantes bases américaines équipées d’un armement sophistiqué pointé contre la Corée du Nord et dotées d’un armement nucléaire.

Aujourd’hui encore on est loin de la paix en Corée. L’armée de la République démocratique populaire de Corée est en alerte permanente face à l’armée américaine et à l’armée du Sud qui sont constamment en manœuvres, prêtes à l’envahir à tout moment.

Toutes les familles nord-coréennes ont subi de graves traumatismes et gardent dans leur mémoire une blessure indélébile. Il faut garder en mémoire cet acte horrible de l’impérialisme américain contre un peuple sans défense pour comprendre combien la campagne médiatique menée avec acharnement contre la Corée du Nord relève de la démence. Comment ne pas comprendre les mesures prises par le gouvernement Nord-Coréen pour défendre son peuple en se dotant de tous les moyens de défense possibles, y compris l’arme nucléaire, pour dissuader un ennemi aussi féroce que l’impérialisme US dont l’arsenal nucléaire est démesuré ?

L’impérialisme américain a récidivé avec la même férocité contre le Vietnam

Son armée a déversé des millions de litres de produit chimiques (agent orange) massacrant la faune et la flore, tuant sans distinction femmes, enfants et vieillards. Le pays a été ravagé, plus rien ne pousse dans les zones bombardées. Encore aujourd’hui des personnes meurent des suites de brûlures de l’agent orange. Les USA n’ont jamais été inquiétés pour ces crimes abominables commis de sang froid contre un peuple.

Encore aujourd’hui, l’ONU se vautre dans la compromission avec les puissances impérialistes en condamnant la Corée du Nord et laissant les mains libres à l’impérialisme américain. Il peut continuer en toute impunité à menacer la Corée du Nord. Il faut dénoncer les sanctions prises à l’Onu contre la Corée du Nord.

La guerre de Corée a été un affrontement majeur de classe, les communistes étaient devant, les armes à la main face aux armées des puissances impérialistes pour défendre le peuple coréen du Nord et du Sud.

Les puissances impérialistes, les USA en tête, demeurent le danger principal pour la paix mondiale et pour les peuples. Notre peuple devrait prendre au sérieux cette menace. Les USA sont à nos portes.

Le mot d’ordre pour les peuples doit être :

« A bas l’impérialisme, à bas le capitalisme, source de guerre ! »

A. Kadri

02.10.17