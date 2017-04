Rencontre avec Nils Andersson au Centre culturel algérien à Paris

Engagement éditorial, mais également engagement militant pour le droit aux Algériens à être indépendants, en lien avec la Fédération de France du FLN, les réseaux Jeanson et Curiel et avec le mouvement Jeune Résistance. En 1962, l’Algérie indépendante, en internationaliste, il soutient le MPLA en Angola, le parti Sawaba au Niger ; il aide les militants espagnols et portugais antifacistes ; il publie les documents du Parti communiste chinois, ce qui lui vaut d’être, en 1966, expulsé de Suisse, il poursuit alors son parcours militant en Albanie, puis en Suède et en France.