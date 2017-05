Se rappeler les massacres du 8 mai 1945 en Algérie

samedi 6 mai 2017

par



Du 8 mai 1945, massacres colonialistes de Sétif, Guelma et Kherrata au 8 mai 2017, les massacres colonialistes se continuent

.

Le 8 Mai 1945 marque la victoire des peuples du monde sur le fascisme, dictature bestiale du capitalisme. Cependant, le même jour, 45 000 Algériens ont été assassinés par l’armée française et les colons lors des grandes manifestations pour l’indépendance de l’Algérie à Sétif, Guelma et Kherrata.

.

Pour défendre son profit et ses sordides intérêts, la grosse colonisation terrienne et les capitalistes - qui s’étaient illustrés dans la collaboration - et leurs représentants au gouvernement - dont le Général De Gaulle - ont noyés dans le sang les aspirations légitimes du peuple algérien dont les enfants avaient pourtant donnés leurs vies et leurs bras pour la libération de l’Europe et la défaite du fascisme.

Le colonialisme c’est le capitalisme qui va à la conquête d’autres pays et leurs territoires pour piller leurs richesses par la domination, la surexploitation des travailleurs dont les salaires sont largement inférieurs à ceux nécessaires pour la reconstruction de la force de travail.

Les massacres du 8 Mai 1945 et plus largement la guerre d’Algérie posent encore problème à la bourgeoisie française, hypocrite et criminelle. Elle n’avoue qu’en 1990 avoir mené une guerre contre le peuple algérien. Aujourd’hui encore les capitalistes tentent, avec leurs politiques, d’attribuer quelque rôle civilisateur à la colonisation française en Algérie et ailleurs. Elle falsifie l’histoire afin que ses crimes et tortures restent impunis !

Aujourd’hui le colonialisme n’a pas disparu, il a simplement changé de méthode !

La France continue aujourd’hui encore de s’insinuer dans les affaires intérieures de ses anciennes colonies. Elle n’hésite jamais à user de la force pour garantir aux capitalistes le contrôle des matières premières et leurs profits !

L’impérialisme, le colonialisme, le « néo » colonialisme doivent cesser, ils sont contraires aux intérêts des peuples et des travailleurs. D’hier à aujourd’hui, face aux massacres, les peuples souffrent encore du fascisme et de l’impérialisme.

Se commémorer les crimes passés c’est combattre les crimes présents !

A bas l’impérialisme et le pillage des peuples !



Vive la solidarité internationaliste de classe !