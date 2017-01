Rencontre avec Nils Andersson mardi 31 janvier 2017

samedi 28 janvier 2017

Dans ce témoignage exceptionnel, Nils Andersson évoque plus de soixante ans d’un parcours culturel et politique engagé : il fut éditeur militant en Suisse de publications anticolonialistes et marxistes-léninistes ; il a soutenu le peuple algérien dans sa lutte pour l’indépendance ainsi que les militants des réseaux d’aide au FLN et les insoumis ; il a travaillé en Albanie socialiste de 1967 à 1972 ; solidaire des luttes de libération, il est encore aujourd’hui dans l’action concrète contre les interventions militaires occidentales...

Nous écouterons Nils Andersson nous faire partager cet engagement en conscience et obstiné, et nous débattrons avec lui sur le sens de ses combats - qui furent et sont encore les nôtres - pour comprendre non seulement l’histoire passée, mais aussi les luttes nécessaires du présent.

Parmi les sujets que nous pourrons discuter :

Quel rôle pour le livre dans les batailles idéologiques et politiques ? Que retenir des mouvements anticoloniaux et que reste-t-il de l’anticolonialisme ? Quel lien entre les luttes de libération et les luttes de classe dans les métropoles ? L’internationalisme est-il toujours d’actualité ? L’importance des mouvements anti-guerre pour dénoncer et combattre les agressions militaires, y compris celles sous couvert du « droit d’ingérence humanitaire » ou de la « lutte contre le terrorisme » ? Quelles leçons tirer de l’expérience des pays socialistes, de celle de l’Albanie en particulier ?

Soirée animée par Patrick Bobulesco (LPJ) et deux grands amis de Nils Andersson :

Daniel Blondet (militant anti-impérialiste) et Christian Pierrel (porte-parole du PCOF).

