Ghaza : 198e jour ordinaire d'un génocide en direct

Le nombre de Palestiniens tués depuis le 7 octobre sous les bombes, les missiles et les tirs des snipers s’élèvent à 34 097, en majorité des femmes et des enfants au 198 ème jour du génocide. Celui des blessés est 76 980. Les corps de de 7 à 10 000 autres Palestiniens déchiquetés sont ensevelis sous les décombres des immeubles et des maisons écrasés sous les bombes. Il est impossible de les extraire pour les enterrer. Les artères retournées soit par les bombes soit par des engins du génie militaire sioniste sont impraticables par les quelques ambulances qui n’ont pas encore été détruites par le tirs des chars ou des drones qui sillonnent sans arrêt le ciel de Ghaza.

L’armée des barbares n’a pas l’intention de renoncer à son plan de grand nettoyage de Rafah ou s’entassent plus d’un million et demi de Palestiniens. La plupart d’entre eux sont des déplacés. Ils ont été refoulés du nord au sud de la bande Ghaza. Les supplications adressées aux nazis israéliens par les dirigeants des Etats impérialistes des USA, de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, pour éviter une catastrophe humanitaire en cas d’attaque de Rafah sont ce qu’elles sont : de pures déclamations hypocrites sans suite. Aux barbares ils envoient des armes et de l’argent. Devant les Palestiniens et l’opinion mondiale écoeurée par cette sauvagerie ils se forcent à faire tomber de leurs yeux de sinistres comédiens quelques larmes de crocodiles.

Ainsi, aux USA, le grand parrain d’Israël, La Chambre des représentants des USA vient de voter une nouvelle aide militaire de 13 milliards de dollars pour lui permettre d’exercer son « droit absolu » à se défendre « contre ceux qui la menacent » dans son existence. L’impérialisme US exhibe ses muscles sur tous les fronts où son hégémonie mondiale est ébranlée. Ses vassaux ukrainiens vont recevoir 61 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire. Taiwan elle aussi recevra sa part d’un total de 95 milliards pour se préparer à une guerre contre la Chine continentale coupable de concurrencer gravement sur le plan économique les USA.

Biden dont les paroles ne sont plus maîtrisées par les mécanismes d’inhibition usés de son vieux cerveau ne se donne plus la peine de justifier ces dépenses par la défense du « monde libre ». Il livre la vérité à l’état cru : cet argent qui va attiser les flammes d’une guerre à grande échelle servira à « défendre la sécurité des USA », pas de ses "alliés" our pantins sacrifiés. Dit autrement, l’Ukraine, Israël, Taïwan, sont les fronts avancés des USA. La poignée d’oligarques qui régente la première puissance capitaliste mondiale peut dormir d’un sommeil tranquille, les peuples de ces pays voués à la guerre veillent sur la sauvegarde de sa domination mondiale quitte à précipiter la planète dans le feu nucléaire.

A Rafah dans la zone sud de Ghaza, alors même que la grande offensive finale n’a pas encore été lancée, le massacre continue. 26 Palestiniens, dont 16 enfants et 6 femmes, ont été tués lors des attaques aériennes sionistes sur deux maisons. C’est ce que rapportent des sources médicales.

Alger républician/RI

« Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés lundi à l’aube dans de nouveaux massacres commis par l’armée de l’occupation sioniste dans la bande de Ghaza, théâtre d’une agression génocidaire depuis 198 jours.

Selon l’agence de presse palestinienne, Wafa, un raid de l’armée sioniste a visé l’est du camp d’Al-Maghazi, au centre de la bande de Ghaza, simultanément à autre bombardement visant la zone sud-est de Khan Younes, au sud de l’enclave palestinienne.

Pendant ce temps, plusieurs personnes sont tombées en martyrs et d’autres ont été blessées lors d’un bombardement mené par l’occupant contre la mosquée Al-Taqwa dans le camp de Bureij, dans le centre de l’enclave palestinienne. Une frappe aérienne sioniste a en outre visé le nord du camp de Nuseirat et l’entrée de le camp de Bureij, dans le centre de Ghaza.

De plus, un certain nombre de civils palestiniens ont été blessés à la suite d’un bombardement de l’armée d’occupation ayant visé les environs du cimetière d’Al-Sawarha dans le camp de Nuseirat.

Les bombardements sionistes ont également visé le quartier d’Al-Zaytoun, au sud de la ville de Ghaza, et le quartier d’Al-Mawasi, à l’ouest de la ville de Khan Younes, selon Wafa.

Des sources locales ont indiqué que l’aviation de l’occupation avait lancé deux frappes aériennes cette nuit sur les zones sud de la ville de Ghaza et sur le quartier d’Al-Tuffah. » (APS)

Au moins 210 corps dans deux charniers

Repris du Quotidien d’Oran

Des dizaines de corps de martyrs ont été retrouvés hier dans un charnier à l’hôpital Nasser de Khan Younes, une semaine environ après le retrait de l’armée israélienne qui a mené un assaut contre cet établissement de santé de Ghaza.

Dès l’annonce de la découverte des premiers corps par les équipes de la Protection civile Palestinienne, les chiffres ont grimpé rapidement de 50, à 150, puis 190 avant de passer à 210 à la mi-journée.

Le porte-parole de la Protection civile, Mahmoud Basal, a indiqué, dans un communiqué, que les corps représentaient des Palestiniens de différents groupes et âges, soulignant qu’il y avait encore environ 500 personnes portées disparues lors du massacre de l’hôpital Nasser par les forces d’occupation israéliennes lors de l’assaut mené contre le complexe hospitalier.

« 2.000 Palestiniens ont disparu après le retrait de l’occupation de plusieurs zones de la bande de Ghaza », a ajouté M. Basal qui a rappelé que l’occupation israélienne a recours « de manière systématique et délibérée » aux disparitions forcées contre la population de Ghaza.

Le correspondant d’Al Jazeera English (AJE), Hani Mahmoud, a décrit des « scènes horribles » de la découverte de ces charniers dans la cour de l’hôpital Nasser, après l’intervention de l’armée israélienne du 7 avril dernier. « Parmi les corps figurent des femmes âgées, des enfants et des jeunes hommes », écrit le journaliste.

« Les sauveteurs affirment que certains corps ont été retrouvés dans des sacs en plastique sur lesquels il y avait des écrits en hébreu. Certains ont les mains liées dans le dos et on dirait qu’ils ont été exécutés puis enterrés ici.

Au cours de la dernière demi-heure, nous avons vu un groupe de personnes arriver ici -des parents en pleurs- à la recherche des corps de leurs proches », ajoute encore le correspondant d’AJE.

De son côté, le directeur général du bureau des médias du gouvernement à Ghaza a déclaré à Al Jazeera qu’il s’attendait à la « présence de 700 martyrs dans des fosses communes qui ont été exécutés par l’occupation à l’intérieur du complexe Nasser ».

« Nous avons découvert deux charniers au complexe médical Nasser et nous allons probablement en retrouver d’autres. L’occupation a exécuté des dizaines de personnes parmi les personnes déplacées, les blessées, les malades et le personnel médical », affirme l’intervenant.

« Dans le complexe Nasser, nous avons trouvé des cadavres sans tête, des corps sans peau, et certains d’entre eux se sont fait voler leurs organes », a ajouté le même responsable, qui a appelé à « l’ouverture d’une enquête internationale pour connaître les raisons de la dissolution et de la décomposition des corps de certains martyrs » pour « connaître la nature des armes utilisées ».

« L’hôpital Nasser n’est pas le premier établissement hospitalier où des charniers ont été retrouvés après un assaut de l’armée israélienne. Des dizaines de corps ont été déterrés de fosses communes, il y a plus d’une semaine, à la suite du retrait des troupes sionistes des hôpitaux Al-Shifa, et d’autres corps de martyrs ont été retrouvés à l’hôpital Kamal Adwan, deux mois plus tôt. » (Le Quotidien d’Oran du 22 avril 2024).

En Cisjordanie occupée, au moins 14 Palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés de Nour Shams au troisième jour de l’assaut de l’armée israélienne. Le Club des prisonniers a annoncé, hier, qu’au moins 50 Palestiniens ont été arrêtés dans cette opération qui est toujours en cours. Hier, à Ramallah, une marche à eu lieu pour dénoncer l’attaque sioniste meurtrière contre le camp de réfugiés Nour Shams. (Le Quotidien d’Oran)

Toujours dans cette partie de la Palestine sous le joug des sionistes « au moins 485 Palestiniens ont été tués et 4.900 autres blessés lors d’attaques menées par les forces israéliennes et les colons depuis octobre dernier », a indiqué le ministère de la Santé à Ramallah.