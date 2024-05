Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : 194e jour ordinaire d’un génocide en direct

L’armée sioniste a perpétré six nouvelles boucheries durant les 24 heures précédant la journée du jeudi. Ses bombardements ininterrompus par avions, missiles ou drones, les tirs de ses snipers, ont fait 56 morts et 89 blessés. Le bilan effroyable depuis le 7 octobre s’élève à 33.899 morts et 76.664 blessés, selon les chiffres livrés par le ministère de la Santé de Ghaza qui les tient de la comptabilité quotidienne des hôpitaux et des morgues.

Un tiers des tués, plus de 10000, sont des femmes selon les Nations unies.

Extraits d’un article de Mohamed Mehdi du journal « Le Quotidien d’Oran » du 18 avril 2024 :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), a affirmé que l’hôpital Kamal Adwan, un des rares établissements hospitaliers encore partiellement fonctionnel, « accueille quotidiennement 50 enfants » gravement atteints de « déshydratation et malnutrition ».

« Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat pour acheminer l’aide à ceux qui en ont besoin à Ghaza », a expliqué le porte-parole de l’OMS.

Mercredi, les véhicules de l’armée d’occupation israélienne se sont retirés de Beit Hanoun, au nord de Ghaza, après une incursion qui a duré plus de 36 heures, au cours de laquelle ils ont assiégé des abris de personnes réfugiées, arrêté un certain nombre d’entre elles et maltraité les habitants.

Plusieurs vidéos diffusées par des Palestiniens de Ghaza montrent de graves scènes de dévastation causées par les forces d’occupation, qui n’ont pas épargné les terres agricoles totalement défigurées au bulldozer, avant de se retirer de la ville de Beit Hanoun.

Les bombardements israéliens ont visé plusieurs régions de Ghaza, du nord au sud de l’enclave.

Un correspondant d’Al Jazeera a rapporté que 7 Palestiniens ont été tués lors d’un bombardement israélien qui a visé, dans la nuit de mardi à mercredi, une maison au centre de la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza. Le journaliste a précisé que 4 enfants étaient parmi les martyrs du bombardement qui a ciblé une maison de la famille Abu al-Hinud dans le camp de Yabna, dans la ville de Rafah. Plusieurs zones de la ville de Ghaza ont été également soumises à d’intenses bombardements.

Des sources palestiniennes, citées par Al Jazeera, ont indiqué que des avions israéliens avaient lancé des raids sur la rue Salah al-Din et le quartier Al-Zaytoun, au sud-est de la ville. Les bombardements ont ciblé aussi la mosquée Abou Bakr Al-Siddiq, dans le quartier Al-Sabra. La chaîne de télévision Al-Aqsa a rapporté aussi des bombardements d’artillerie sur le quartier Al Shujaiya, à l’est de la ville de Ghaza, tôt dans la journée d’hier, faisant 2 martyrs et plusieurs blessés. Un correspondant d’Al Jazeera, citant la Protection civile palestinienne, a fait état de 9 personnes portées disparues dans ce bombardement. Le journaliste a ajouté qu’un raid israélien a frappé les environs de la région de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Ghaza.

Les bombardements du camp de Nuseirat, dans le centre de Ghaza, ont également repris hier, rapportent des sources palestiniennes qui font état de tirs d’artillerie israélienne ciblant le nord du camp. Mardi, au moins 9 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement israélien du camp de Nuseirat, parallèlement à l’opération militaire que mène l’armée sioniste, soutenue par l’aviation et l’artillerie, depuis une semaine.

Des bombardements israéliens sur le quartier de Cheikh Radwan, dans le nord de l’enclave de Ghaza, ont fait au moins 6 martyrs et plusieurs blessés, selon un correspondant d’Al Jazeera.