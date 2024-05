Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : 199è jour ordinaire d’un génocide en direct (2)

Repris du quotidien l’Expression du 23 avril 2024

Massacres à Ghaza et déchaînement des colons en Cisjordanie

…

Amnesty International a sévèrement critiqué, hier, la montée alarmante des exactions que les colons sionistes encouragés par le gouvernement d’extrême droite que conduit Netanyahu, avec le soutien d’extrémistes orthodoxes. Les violences meurtrières de ces colons, armés par les autorités sionistes et toujours soutenus par les forces de l’entité, montrent, dit l’ONG, qu’il est plus qu’urgent de « mettre fin à l’occupation » de la Palestine.

Du 12 au 16 avril dernier, des centaines et des centaines de colons juifs extrémistes « se sont livrés à un carnage meurtrier » en Cisjordanie occupée, dénonce hier Amnesty, dans un communiqué. L’ONG relate qu’ils « ont incendié des maisons, des arbres et des véhicules » et tué un secouriste du Croissant-Rouge palestinien à Al-Sawiya, un village de la province de Naplouse. « La flambée effroyable de la violence des colons contre les Palestiniens, ces derniers jours, fait partie d’une campagne de plusieurs décennies (encouragée par le gouvernement d’extrême droite actuel autant que par tous ceux qui l’ont précédé depuis des décennies). L’entité sioniste, depuis 1948, n’a pas d’autre but que celui de déposséder, déplacer et opprimer les Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris à El Qods-Est, sous le système d’apartheid » sioniste, constate à cet égard Mme Heba Morayef, directrice régionale d’Amnesty pour le Moyen-Orient.

Les forces sionistes sont totalement impliquées dans ces exactions puisqu’elles « permettent la violence des colons et il est scandaleux qu’une fois de plus, elles soient restées les bras croisés et, dans certains cas, aient pris part à ces attaques brutales », ajoute AI. La multiplication incessante de colonies dans les territoires palestiniens occupés « viole de manière flagrante le droit international et constitue un crime de guerre », insiste l’ONG, qui observe en outre que « la violence fait partie intégrante de l’établissement et de l’expansion de ces colonies et du maintien de l’apartheid ». Aussi, AI n’hésite pas à affirmer qu’il serait temps que « le monde reconnaisse cela et fasse pression sur les autorités sionistes (d’occupation) pour qu’elles respectent le droit international en arrêtant immédiatement l’expansion des colonies et en supprimant toutes les colonies existantes ».

*********************

Repris du quotidien Le Soir d’Algérie du 23 avril 2024

L’organisation internationale Médecins sans frontières (MSF) a déclaré que ses équipes en Cisjordanie occupée étaient exposées à des violences et à des restrictions de déplacement. Dans une série de messages publiés sur la plateforme « X », MSF souligne que « ses équipes en Cisjordanie sont exposées à des violences et à des restrictions de déplacement, y compris des ambulances ».

Médecins sans frontières a ajouté : « Il est inacceptable que des attaques ciblent les agents de santé et compromettent l’accès aux soins de santé ».