Les impérialistes américains sont les associés des colonialistes sionistes dans le massacre des Palestiniens

Accueil > Actualité politique internationale > Les impérialistes américains sont les associés des colonialistes sionistes (…)

Il est impossible de comprendre les causes profondes du conflit israélo-palestinien sans remonter à ses origines historiques. Même s’il faut le répéter cent fois il faut toujours revenir à l’origine de la création de l’État sioniste. Ce conflit dure depuis 1917, plus de 107 ans. Son aggravation en particulier après l’attaque de la résistance palestinienne du 7 octobre 2024, avec la réaction barbare de l’État sioniste contre le peuple palestinien, n’est qu’un épisode dans le développement du conflit. On ne compte plus les nombreux bombardements de l’aviation sioniste sur le territoire de Ghaza et les innombrables morts et blessés qu’ils ont faits. Mais la médiocratie occidentale, experte en mensonges, en manipulations et en enfumage en tout genre, garde un silence total sur l’avant-7 octobre.

Il faut préciser une chose, la Palestine originelle avait déjà existé sous l’empire ottoman. Trois principales communautés religieuses composées de juifs, de chrétiens et de musulmans coexistaient sur ce territoire. Les musulmans sont le produit de la conversion à l’Islam des adeptes des deux premières religions monothéistes.

C’est la ploutocratie occidentale (USA, Angleterre, France, Allemagne et d’autres), et les aboyeurs en tout genre qui soutiennent les va-t-en guerre intégristes sionistes dans le génocide à Ghaza. Ils sont bien les seuls et vrais responsables e du conflit israélo –palestinien.

On ne va pas s’étendre sur l’histoire des religions qui ont joué indéniablement un rôle identitaire fondamental dans la région. C’est malheureusement le concept religieux qui a pris le dessus et qui a été attisé par les puissances à la recherche de sphères d’extension de leur domination économique et politique.

Le colonialisme de l’Angleterre s’est servi de ces conflits, en appliquant la méthode très connue « diviser pour régner » pour prendre pieds dans tout le Moyen-Orient et particulièrement en Palestine. L’Angleterre s’est servie de la diaspora juive en Europe. C’est elle qui était à la manoeuvre pour mettre en route le projet de l’implantation d’un foyer juif en Palestine. C’est en 1878 que la première colonie sioniste et les premiers flux migratoires ont commencé.

Le pole juif européen du grand capital financier de la fin du 19 è siècle qui marque le passage du capitalisme à son stade impérialiste, organisé autour du baron de Rothschild et de Maurice de Hirsch et d’autres, ce pole a financé ces premières colonies. En réaction à ces importants flux migratoires et à l’installation de ces colonies les Palestiniens ont commencé à s’organiser pour faire face à un véritable envahissement de leur pays. C’était les premières révoltes et la naissance de la résistance palestinienne.

Pendant la première guerre mondiale, ces conditions ont été complètement bouleversées. La colonisation anglaise va en profiter et prendre des proportions très importantes.

Non content d’avoir complètement démantelé le Moyen Orient, les colonisateurs anglais et français vont encore accentuer leur mainmise en concluant des accords plus ou moins douteux avec des nationalistes arabes dissidents sur le découpage des régions en particulier lors des accords Sykes-Picot et surtout de la déclaration d’Arthur Balfour de 1917, un Britannique. Occupant un poste important équivalent du ministre des affaires étrangères il a adressé une lettre à Lors Lionel Walter Rothschild, éminence grise de la communauté juive britannique et financier du mouvement sioniste. La lettre est publiée dans le Times de Londres. Il y est dit « la Palestine aux juifs, soutien officiel »

Mais cela ne s’est pas fait la fleur au fusil. Il y a eu des combats acharnés entre les forces turques et allemandes qui voulaient eux aussi obtenir leur part du gâteau.

Les troupes anglaises vont prendre le dessus et mettre la main sur la Palestine. Il n’est pas nécessaire de faire de grands dessins pour comprendre la suite.

L’Angleterre veut impérativement créer en Palestine un « foyer national » pour le « peuple juif », mais il ne faut pas y voir là un geste de bonté des Anglais envers les juifs qui seront plus tard martyrisés par les nazis. Non, c’est un projet longuement réfléchi. L’objectif créer un État tampon au milieu du monde arabo-musulman pour empêcher les Arabes de devenir une véritable puissance économique et militaire dans l’Eldorado moyen-oriental. En un mot, le rôle que l’Angleterre voulait assigner à ce prétendu « foyer national du peuple juif » devait être celui de gendarme du Moyen-Orient au service des intérêts stratégiques du grand Capital anglais.

Ce sont en fait les colonisateurs anglais qui ont créé de toutes pièces l’État hébreu. Dans ce contexte, l’Angleterre va prendre une décision lourde de menace qui bouleversera un équilibre régional déjà fragilisé par la colonisation et débouchera inéluctablement sur une guerre sans fin. La Nakba (catastrophe) a en réalité commencé en 1917 et non en mai 1948 date de la création de l’État sioniste. La formation de cet Etat a eu lieu en violation des conditions préalables stipulées dans le plan de partage proposé par l’ONU aux Palestiniens et aux juifs installés dans la région suite à l’opération de Lord Balfour et des Britanniques.

Voilà en gros quelques éléments essentiels pour la compréhension de la situation politique dans tout le Moyen-Orient et de ses développements meurtriers encore aujourd’hui avec l’appui inconditionnel des États occidentaux aux sionistes. Dans ce conflit sans fin on peut conclure qu’Israël joue bien le jeu qui lui a été confié, devenir une puissance fortement armée avec l’arme nucléaire face aux forces armées arabes qui n’ont pas la capacité ou la volonté de faire face à une telle puissance de feu.

Les raisons, ce sont ces bourgeoisies arabes inféodées totalement aux puissances impérialistes et corrompues jusqu’à l’os, pactisant avec l’ennemi de leurs peuples, empêchant la résistance de se développer pour combattre effectivement l’État sioniste envahisseur et colonialiste.

Aujourd’hui, l’Etat sioniste colonise illégalement la majeure partie de la Palestine originelle. Il occupe illégalement le Golan syrien et des territoires du Liban sans que cela ne gêne les pays occidentaux.

La situation a empiré fortement, les massacres à Ghaza et aussi en Cisjordanie deviennent de plus en plus cruels et systématiques. Des milliers de Palestiniens sont arbitrairement arrêtés, torturés et jetés dans les geôles sionistes sans espoir d’en sortir. La plupart sont détenus sans jugement.

Le génocide immonde continue dans la bande de Ghaza. Il ne reste presque plus rien des hôpitaux, des centres de soin, des écoles, des mosquées, des centres d’approvisionnement en eau potable et en électricité. Les habitations ont été rasées à coup de bombes par l’aviation sioniste. Les bombardements ininterrompus de la population civile empêchent même l’entrée dans la bande de Ghaza de l’alimentation la plus élémentaire, des produits de première nécessité. Des enfants meurt de faim, des femmes accouchent dans les couloirs à même le sol. Les habitants de Ghaza vivent dans la rue défoncée par les bombes, sans abris pour se protéger des intempéries et du froid. Les camps de réfugiés sont bombardés systématiquement. Des groupent d’enfants orphelins errent dans les rues. Ils ont perdu leur parents morts sous les bombes. Des juifs des USA s’apprêtent à s’installer à Ghaza. Ils achètent sur internet des terres dont les Palestiniens ont été expulsés ou vont l’être sous l’avancée des chars d’assaut, sous les tirs des drones de l’armée sioniste ou des snipers. Leurs cibles de prédilection sont les femmes et les enfants à la recherche de pommes de terre poussant sur les terres abandonnées par leurs exploitants obligés de fuir le rouleau compresser fait de bombes.

La bande de Ghaza est devenue un champ de ruines et un charnier à ciel ouvert.

L’objectif de l’État monstrueux, en l’occurrence Israël, c’est de faire disparaître totalement les Palestiniens de la carte et les vider de leur propre pays pour déclarer le Grand Israël.

Mais les Palestiniens malgré les terribles souffrances ne sont pas partis de la bande Ghaza. Ils résistent héroïquement, c’est un os resté coincé dans la gorge des sionistes. Les Palestiniens de Ghaza ne veulent pas d’une 2ème Nakba, ils préfèrent mourir dans leur pays.

Le bilan est terrifiant, depuis le 7 octobre plus de 33 000 Palestiniens sont morts sous les bombes. Ces chiffres émanent des centres hospitaliers qui accueillent tous les jours des blessés et reçoivent les corps des tués. Des milliers d’autres sont encore sous les décombres. 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Plus de 75 000 autres Palestiniens ont été blessés. La liste des forfaits est longue. Le colonialisme, le facho-sionisme, sont des expert en la matière.

Les prisonniers palestiniens se comptent par milliers, selon l’organisation de défense des prisonniers palestiniens. Ils seraient aujourd’hui 9400 à moisir dans les geôles sionistes dont 200 enfants et 71 femmes. 3660 en détentions administratifs, c’est-à-dire, détenus sans qu’ils ne seront jamais jugés. 40% des hommes palestiniens seraient passés au moins une fois par la case prison. 561 ont été condamnés à la prison à vie. Tous les détenus sont interrogés couramment suivant le bon vouloir des débiles garde-chiourmes. La maltraitance, la torture, le tabassage violent, l’humiliation et d’autres comportements ignobles de leurs geôliers sont des pratiques courantes. L’emprisonnement est un maillon essentiel de la politique d’occupation illégale de la Palestine et d’extermination du peuple palestinien pratiqués par des ultra-intégristes sionistes. Tous ces crimes ignobles se font sous la bienveillance et la complicité des puissances impérialistes. Et de plus ce sont bien des bombes américaines et françaises qui tuent les Palestiniens.

Tout se fait dans l’impunité totale d’Israël. 25 résolutions de l’ONU sont restées dans les tiroirs. Les décisions de l’ONU sont bafouées. Israël envoie ses avions bombarder la Syrie et les consulat de l’Iran. C’est une véritable déclaration de guerre contre ces pays, mais c’est l’Iran qui est accusée par les médias et les gouvernements occidentaux de provoquer l’escalade au Moyen-Orient.

Jusqu’à quand va-t-on tolérer cette ignoble barbarie sioniste contre le peuple palestinien ?

Les grands médias des impérialistes occidentaux, spécialistes du mensonge, de l’enfumage et de la manipulation de leur opinion publique, cachent cette ignominie qui dépasse et de loin le comportement des nazis.

Voyons qui soutient inconditionnellement le bilan terrifiant du comportement de cet Etat colonisateur monstrueux.

Ce sont pratiquement 6 pays, des puissances économiques, que la médiocratie occidentale présente à tout bout de champ sur les antennes comme les représentants de la « communauté internationale » alors qu’il existe 196 pays représentés à l’ONU.

Les USA tout d’abord. Ils sont devenus la plus grande puissance du monde par le vol, la rapine, l’exploitation éhontée non seulement de la classe ouvrière américaine mais aussi du prolétariat mondial. Exploiteur aussi qui a érigé sa puissance sur plus de 30 millions d’esclaves indiens et africains gratuitement pendant plus de 4 siècles, sur un pays immense aux ressources naturelles sans limite, envahi par le capital des puissances européennes après sa découverte.

Cette Amérique que l’on présente à satiété comme la « plus grande démocratie du monde » est née du plus grand génocide de tous les temps. 75 millions d’autochtones ont été exterminés sauvagement par les armes ou par la famine organisée. L’extermination de 60 millions de bisons qui constituaient la nourriture essentielle des Indiens et dont la peau servait également à construire les habitats et les os à fabriquer des outils. La vie des peuples indiens était liée totalement aux troupeaux de bisons depuis des siècles.

Les USA ont continué à déployer leur puissance mortifère par les nombreuses agressions contre des peuples qui ne voulaient pas se soumettre à leur volonté : guerre de Corée, 3 millions de morts, guerre du Vietnam, 3 millions de morts, guerre d’Irak 1 million de morts, de Syrie, de Lybie, de Yougoslavie, d’Afghanistan et d’autres, sans oublier les nombreux coups d’Etats fomentés par la CIA, etc. Et ce n’est qu’une partie de leurs ignobles comportements.

Les USA trainent derrière eux des millions de cadavres laissés sur le terrain et leurs dirigeants ont les mains pleines de sang. Le massacre du peuple palestinien ne les émeut pas. Ils ont pratiqué les mêmes méthodes pour exterminer les autochtones.

Les impérialistes français ne sont pas en reste qui ont colonisé une bonne partie de l’Afrique, pillé ses richesses pendant des centaines d’années, exploité des millions d’esclaves. L’Algérie en est le symbole, 132 ans d’occupation, de répressions, d’humiliations, de tueries abominables laissant sur le terrain plusieurs millions de morts. Malgré cela colonialistes n’ont pu faire tourner la roue de l’histoire à l’envers. Le peuple algérien a fini par arracher sa libération.

Les autres pays, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal et l’Italie qui suivent les Américain comme des petits chiens ont le même pédigrée. ils ont tous trempé dans les mares sanglantes du capitalisme.

Ces 6 pays, et d’autres, font partie de ce monde occidental, arrogant et plein de suffisance qui est déjà en déclin avancé. Et le soutien inconditionnel à l’Etat sioniste criminel massacreur du peuple palestinien ne les sauvera pas de la perte inéluctable de leur hégémonisme.

Toute cette clique nauséeuse qui soutient cet état criminel inconditionnellement doit réfléchir à deux fois. Il n’est pas dans son pouvoir de faire prendre indéfiniment les vessies pour des lanternes. On ne peut cacher la vérité qu’un moment. On ne peut tromper tout le monde tout le temps. La vérité finit toujours par éclater.

Le peuple palestinien martyr a commencé à subir l’atroce répression et les assassinats par la soldatesque israélienne depuis 107 ans. Le colonisateur anglais a aider militairement l’établissement des juifs dans la région.

La résistance du peuple palestinien a commencé dès le début de l’invasion sioniste. Malgré cette immonde répression par l’armée israélienne, les dizaines de milliers de Palestiniens tués, les millions d’autres chassés de leur propre pays, un nettoyage ethnique sans répit et, pour finir, le passage au génocide des habitants de Ghaza, malgré tout ce harcèlement la résistance palestinienne est toujours debout. Israël n’arrivera jamais à empêcher la victoire et l’indépendance totale de la Palestine. On n’efface pas un peuple qui se bat pour sa dignité et pour retrouver la souveraineté de son pays.

La guerre israélo-palestinienne qui a commencé en 1917, n’est pas prête de s’arrêter.

Arrêtons les monstrueux va-t-en guerre israélo-étasuniens en Palestine avant qu’il ne soit trop tard !

Gloire aux martyrs palestiniens tombés sous les balles et les bombes de l’Etat sioniste criminel.



La Palestine libre vivra !

Lies Sahoura