Ghaza : 196e jour ordinaire d'un génocide en direct

Le dernier bilan annoncé, vendredi, par le ministère de la Santé à Ghaza, sur le nombre de victimes de l’agression israélienne, fait état de 34.012 martyrs et de 76.833 blessés. Ces chiffres incluent les 42 martyrs et les 63 blessés des précédentes 24 heures (jeudi), ainsi que les 71 martyrs et les 106 blessés des 7 massacres commis mercredi par l’armée sioniste.

Vendredi, 196e jour de l’agression contre Ghaza, l’entité sioniste a continué ses massacres en bombardant plusieurs régions de Ghaza. L’aviation de l’occupation israélienne a lancé deux raids sur le nord de la bande de Ghaza, a annoncé, vendredi, l’agence Wafa.

Le correspondant de Wafa a rapporté que les bombardements ont ciblé la zone d’Al-Sikka et une maison de la famille Al-Mabhouh, à l’est de Tal Al-Zaatar dans le camp de Jabalia, au nord de l’enclave. Le bilan de cette attaque, jusqu’à hier 14h GMT, était d’un blessé qui a été transféré à l’hôpital Kamal Adwan, précise la même source.

Un correspondant d’Al Jazeera a rapporté qu’un bombardement israélien qui a visé la maison de la famille Al-Sar, dans le camp de réfugiés d’Al-Shati, à l’ouest de la ville de Ghaza, a fait au moins 4 martyrs et plusieurs autres blessés.

Jeudi, la Protection civile à Ghaza a annoncé que ces équipes ont retrouvé les corps de 3 martyrs sous les décombres d’une maison familiale dans le quartier Sheikh Radwan, de la ville de Gaza, après un bombardement de l’aviation de guerre israélienne. L’attaque a fait au moins un blessé, et 9 autres personnes sont toujours portées disparues sous les décombres. « Les équipes travaillaient à la main, faute d’équipement adéquat », a précisé la même source. Selon des témoignages des habitants de la région, rapportés par Al Jazeera, la plupart des personnes qui se trouvaient dans la maison étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. Le propriétaire de la maison, Mohammed al-Jazzar a affirmé que toute sa famille, y compris sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, se trouvait dans la maison. « Nous n’avons pas encore pu les extraire des décombres. Mon fils est tombé en martyr il y a seulement 15 jours, et aujourd’hui, j’ai perdu toute ma famille », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a exprimé, jeudi, sa vive inquiétude quant à la sécurité de six de ses membres détenus auprès des forces sionistes. « Leur sort reste inconnu. Leurs familles et leurs collègues sont très inquiets pour eux, d’autant plus qu’ils savent qu’ils sont actuellement soumis à la torture et à l’humiliation, sur la base des témoignages de leurs collègues libérés », a indiqué le PRCS dans un message sur X.

Par Mohamed Mehdi

Repris du Quotidien d’Oran du 20 avril 2024