Palestine-Cisjordanie : la Journée du Prisonnier

Des milliers de Palestiniens se sont rassemblés à Beyt Lahm (Bethléem), en Cisjordanie occupée, pour la « Journée du Prisonnier », rapporte la journaliste Nida Ibrahim d’Al Jazeera English (AJE).

Ils ont exprimé leur solidarité et leur soutien aux Palestiniens détenus dans les geôles de l’occupant sioniste israéliennes et tenu par leur manifestation à rappeler au monde entier que les prisonniers endurent des souffrances indicibles. La célébration de cette journée a rassemblé les familles des détenus. Les manifestants ont exprimé le souhait que « les détenus soient inclus dans un accord d’échange de prisonniers, en particulier ceux qui purgent de longues peines ou des peines à perpétuité ».

« Plus de 9.500 prisonniers politiques palestiniens sont actuellement détenus dans les geôles sionistes, dont 3.660 en détention administrative, c’est-à-dire sans procès ni charges retenues contre eux, et 561 autres condamnés à perpétuité. Le nombre de détenus mineurs est estimé à 200 et celui des femmes à 80. »

A ces chiffres, il faut ajouter celui des détenus de Ghaza arrêtés depuis le début de l’invasion terrestre. Selon le bureau des médias du gouvernement à Ghaza, l’occupation israélienne a arrêté plus de 5.000 Palestiniens de l’enclave.

(Le Quotidien d’Oran du 18 avril 2024)