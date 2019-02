Décès de Josette Audin, veuve de Maurice Audin assassiné en 1957 par l’armée coloniale française en Algérie

lundi 4 février 2019

Josette Audin, la veuve de notre camarade Maurice Audin est décédée le samedi 2 février 2019 à l’âge de 87 ans.

Comme son mari, elle était militante du PCA, le parti communiste algérien dans lequel elle a œuvré pour que le colonialisme féroce dont était victime en premier l’enfance algérienne, ne puisse pas continuer d’agir impunément.

Maurice Audin, chercheur et membre du PCA fut arrêté le 11 juin 1957, torturé puis assassiné par l’armée coloniale française qui maintint à ce jour, le secret sur le lieu de son inhumation.

Toute sa vie depuis le décès de son mari, Josette Audin l’a passée à agir inlassablement afin de retrouver les traces du disparu. Le pouvoir français n’eut pas d’autre choix que de reconnaitre en septembre 2018 le forfait accompli sur ce brillant chercheur et militant. Il n’y eut pas d’autre élément d’éclairage sur le lieu où fut mise la dépouille de Maurice Audin.

Alger républicain présente ses sincères condoléances à sa fille Michèle et à son fils Pierre et s’incline devant la camarade Josette Audin et l’œuvre inlassable qu’elle a consentie sa vie durant pour faire la lumière sur les faits et que soit retrouvée la trace du disparu.

Alger républicain