L’Ecole Polytechnique d’Oran sera à partir du 17 avril 2017, dénommée Ecole Polytechnique d’Oran Maurice Audin. La cérémonie aura lieu le 16 avril 2017.

Cette grande Ecole de l’Algérie libre et indépendante portera désormais le nom de l’un des grands héros de notre pays, un brillant mathématicien assistant à l’université d’Alger, membre du parti communiste algérien, père de 3 enfants (dont le dernier avait à peine un mois lors de son arrestation) qui donna sa vie pour que l’Algérie soit libre.

Il fut assassiné le 21 juin 1957 par le sinistre Aussaresses, tortionnaire et inculte soudard qui évaluait sa valeur au nombre d’Algériens sacrifiés par sa machine de guerre. En 1957 Massu lui avait donné l’ordre de « mettre de l’ordre à Alger » et parmi les nombreux militants, fidaï, moussebels, résistants …, Maurice Audin fut éxécuté froidement sous la torture et son corps escamoté dans un lieu inconnu. Jusqu’à ce jour, la belle « démocratie » coloniale française n’a pas encore dit à sa veuve et à ses enfants où a été mis le corps de notre camarade.

Depuis le jour de sa disparition, sa femme Josette Audin, sa famille, ses camarades et tous ceux qui poursuivent la lutte que menait Maurice Audin au Parti communiste algérien, le cherchent encore et honorent sa mémoire.

L’armée coloniale française avait déclaré qu’il s’était évadé mais sa famille, ses amis et un grand nombre de journalistes et d’historiens dont Pierre Vidal-Naquet, savent qu’Audin a été assassiné durant son interrogatoire par les parachutistes.

Maurice Audin n’ayant pas réapparu, un certain ombre d’universitaires créèrent un Comité Maurice Audin afin d’établir la vérité sur son « évasion », comité où l’on retrouve les signatures de Michel Crouzet, Luc Montagnier, Laurent Schwartz, Pierrre Deyon, Jacques Panigel, Madeleine Reberioux, Pierre Vidal-Naquet, Albert Châtelet. Ce comité est devenu emblématique de la dénonciation de la torture en Algérie et de la bataille pour la vérité, en particulier sur le sort de Maurice Audin.

Le 2 décembre 1957, la thèse déjà finalisée de Maurice Audin fut soutenue in abstentia grace à l’action menée par Laurent Schwartz et les nombreux chercheurs et intellectuels qui voulaient dénoncer le crime d’Etat dont avait été victime Maurice Audin.

Le thème de sa thèse était Les équations linéaires dans un espace vectoriel

Longtemps l’armée française a étendu le silence sur ce drame jusqu’à ce que le général Aussaresses finisse par reconnaitre avoir donné l’ordre de le tuer.

Nous savons aujourd’hui que son assassinat a été éxécuté par le lieutenant Charbonnier et un parachutiste, qui tous deux avaient été chargés de cette sinistre mission et à cette époque, le pouvoir colonial pensait que l’Histoire ne parlait pas. Nous espérons que les luttes menées depuis si longtemps permettront de mettre fin à ce mensonge de l’Etat français qui dure depuis 60 ans.

Honneur et gloire à Maurice Audin, communiste algérien, à son militantisme et son engagement qui nous donnent aujourd’hui le courage de persévérer et nous confirment devant l’évolution de l’histoire et la situation internationale, que c’est le socialisme qui permettra le retour des peuples et des masses populaires du monde à la paix et à la vie de progrès pour laquelle luttent les communistes, toujours internationalistes.

Ali Sayad

10.04.17

