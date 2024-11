Génocide en Palestine : expression des contradictions du système capitaliste-impérialiste mondial

Accueil > International > Le Livre noir du capitalisme et de l’impérialisme > Génocide en Palestine : expression des contradictions du système (…)

Que ce soit sous la direction de Netanyahou ou de tout autre sioniste, Israël peut continuer à massacrer les peuples palestinien et libanais en toute liberté. Les dirigeants de l’impérialisme US et leurs valets dans le monde continueront de soutenir un allié incontournable dans son entreprise génocidaire et ses guerres expansionnistes tant qu’ils en auront besoin pour servir leurs intérêts et accomplir des missions à caractère géo-stratégique.

Les peuples de la région n’ont pas en face d’eux Israël seulement mais toute une coalition menée par l’oligarchie impérialiste US. Celle-ci s’acharne à maintenir par une violence inimaginable son hégémonie sur l’ensemble de la planète et pas seulement sur cette région. L’Etat d’Israël n’aurait jamais existé s’il n’avait été créé de toutes pièces dans une opération d’expansion des intérêts des oligarchies US au Moyen-Orient après en avoir évincé la Grande-Bretagne. Cette guerre n’est rien d’autre que l’expression des convulsions de l’ensemble du système capitaliste dans l’océan de sang qu’il fait couler du fait de son entrée dans sa phase finissante et pourrissante selon l’analyse de Lénine. L’oligarchie financière qui forme le sommet du système capitaliste est aux prises avec la résistance multiforme des exploités et celle des peuples opprimés, d’un côté. De l’autre, elle est déchirée par des conflits opposant les différents pôles impérialistes entre eux dans la lutte pour le partage incessant en zones d’influence et la domination du monde.

Les horreurs sans nom infligées au peuple palestinien ne sont pas qu’une simple réaction à une guerre de libération un million de fois légitime. Encore moins une guerre de religion qui en apparence opposerait le monde musulman au monde dit judéo-chrétien comme veulent le faire croire les experts-bonimenteurs payés pour brouiller les vraies lignes de clivage qui traversent aussi bien l’un que l’autre. La preuve en est la passivité des émirs et roitelets de cette région face au génocide du peuple palestinien, alors que beaucoup de naïfs attendaient d’eux un engagement « naturel » spontané au côté d’un peuple « frère en religion ». Le cas du régime théocratique iranien engagé dans un affrontement direct avec l’Etat sioniste est un cas particulier. Il est lui aussi menacé par l’impérialisme US qui n’a jamais digéré la chute du régime du Shah et la formation d’un Etat rebelle à son diktat. Le régime iranien, coiffant une bourgeoisie monopoliste dotée d’une puissante base industrielle, se sert de la cause palestinienne pour étendre son influence au sein des peuples musulmans, profitant de la complicité active ou passive des Emirs du Golfe et du Makhzen marocain, cherchant à les isoler et à précipiter leur éviction à la suite de leur « normalisation » avec Israël.

Les massacres de masse commis avec le soutien de l’ensemble du système impérialiste occidental sont aussi le moyen mis en action dans le contexte mondial de contestation de l’emprise US confrontée à des contradictions économiques insolubles.

Si on perd de vue ces contradictions inter-impérialistes de classe du système capitaliste on ne comprendrait pas la trahison des régimes monarchiques du Golfe qui assistent en spectateurs au malheur des Palestiniens, se limitant à de simples déclarations hypocrites sans conséquence.

RI