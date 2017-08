Jugement en Appel de la Cour Suprême d’Afrique du Sud sur la liberté conditionnelle de Janusz Walus

mardi 22 août 2017



18 Août 2017

Le Parti communiste Sud-Africain salue le jugement de la Cour Suprême qui transforme la décision du Juge de la Haute Cour du Nord, Jame Van Nieuwenhulzen pour accorder la liberté conditionnelle à Janusz Walus. « La décision de Cour Suprême des Appels » a confirmé ce que nous avions dit au départ après que le Juge Jame Van Nieuwenhulzen ait accordé la liberté conditionnelle à Walusz. Avec respect le Juge Jame Van Nieuwenhulzen fut injuste et n’a pas voulu écouter le Parti communiste Sud-Africain (PCSA) et la famille de Hani de plaider en tenant compte de l’impact des déclarations de la victime. De plus dans les déclarations Jame Ven Nieuwenhulzen n’a rien trouvé d’autre de mauvais chez Wallusz avec " le rapport psychologique de la pris qui confirmait qu’il était impénitent alors qu’il était rancunier et que la haine anti-communiste l’avait motivé pour tuer Cris Hani, notre Secrétaire général du PCSA à ce moment.

Le PCAS s’appuie sur la vérité. Nous restons fermes qu’il doit y avoir la révélation de plein de vérités sur les circonstances qui entourent l’assassinat de Hani. Walus a le devoir de coopérer à ce sujet. Nous réitérons que l’Etat doit ouvrir une enquête officielle envers toute la vérité derrière l’assassinat de Hani.

(Article publié sur le site internet du Parti communiste Sud-Africain)