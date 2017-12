La Fédération Syndicale Mondiale proteste en faveur des demandeurs d’asile à Papoue Nouvelle-Guinée

dimanche 3 décembre 2017

par



Plus de 400 demandeurs d’asile se sont enfermés au centre de l’île Manus-Camp de Papoue Nouvelle Guinée depuis plus de trois semaines refusant de le quitter et d’être transférés dans des lieux invivables. Les réfugiés ont déclaré que la police leur avait confisqué la nourriture et l’eau.

La Police de Papoue en Nouvelle Guinée a effectué une opération au camp australien ambulant de l’île de Manus afin de fermer l’installation. Au même moment une manifestation de solidarité s’est déroulée à Sydney, Australie et les participants ont protesté à propos des conditions de vie des réfugiés.

La Fédération Mondiale des Syndicats représentant 92 millions de travailleurs des 5 continents, reste au côté des demandeurs d’asile de Papoue Nouvelle-Guinée. Nous appelons la classe ouvrière et le mouvement ouvrier orienté sur une base de classe dans le monde entier de soutenir les revendications claires des réfugiés et de lutter avec eux contre la barbarie impérialiste.

Le Secrétariat

23 Novembre 2017