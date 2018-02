Lettre de France : rassemblement contre le racisme et le fascisme à Aix en Provence

mardi 13 février 2018

Une centaine de personne se sont rassemblées le 11 février à Aix en Provence contre l’ouverture d’un Bastion social par les groupuscules d’extrême-droite, l’action française et le GUD.

Le Bastion social est un centre social pour les Français dits de « souche », suivant la terminologie réactionnaire, que les militants d’extrême-droite tentent de mettre en place un peu partout sur le territoire français.

En réalité, ce n’est qu’un prétexte de plus pour répandre leurs idées nauséabondes ouvertement racistes et fascistes, diviser les exploités par des critères de couleur de peau ou de religion.

Des tentatives similaires ont déjà eu lieu Lyon mais aussi à Strasbourg. Cette logique est inspirée directement du modele fasciste italien « Casapound » ou comme le grand frère grec d’Aube Dorée avec la traditionnelle distribution de colis alimentaire pour les Grecs de « souche ».

Aujourd’hui, les jeunes communistes surveillent de près le rapprochement et la collaboration entre les deux organisations italiennes « Casapound » et françaises « Action française ». A Marseille, par exemple, les militants néo-fascistes italiens étaient conviés à une manifestation contre l’Union Européenne organisée par l’Action Française.

C’est dans cette optique que les jeunes communistes ont massivement appelé à se rassembler contre l’ouverture du Bastion social et contre les groupuscules d’extrême-droite. Ils ont tenu de cette façon à rappeler la complicité des forces publiques et du gouvernement dans la montée des groupes fascistes en France avec l’instauration de l’état d’urgence et l’adoption d’une série de lois fondées sur la discrimination syndicale.

«

Tant que la société sera aux mains des capitalistes, le danger fasciste perdurera »



lance le responsable de la Jeunesse Communiste appelant les jeunes à se mobilier partout contre le capitalisme, l’impérialisme et le fascisme.

Hassan Djedid

12.02.18