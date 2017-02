Solidarité avec le peuple et les femmes Sahraoui(e)s

jeudi 23 février 2017

18 février 2017- Journée des Femmes Sahraouies Une lutte sans répit pour la liberté

Femmes sahraouies en manifestation pour leur liberté D.R.

Les femmes de la république Sahraoui ont célébré le 18 février 2017 leur journée.

Je voulais ainsi leur adresser notre reconnaissance et notre admiration pour la force et la constance avec lesquelles elles mènent leur lutte depuis des décennies afin d’obtenir leur liberté et celle de leur peuple.

Les femmes sahraouies ont défendu leur territoire et la liberté de leur peuple. Elles ont en même temps lutté contre l’aspect le plus brutal du patriarcat qui affecte plus particulièrement les femmes des classes laborieuses. La dignité des femmes contraste avec la violence et la rigidité des Etats espagnol et marocain, lesquels sont directement responsables de la situation du peuple sahraoui.

L’environnement de la politique actuelle, qui parle constamment d’élever des murs de séparation, nous rappelle que, depuis 1980, un mur de 2.700 Kms a été construit au Sahara Occidental.

Celui-ci divise le territoire et sépare les familles.

Le 18 février, les femmes sahraouies ont célébré leur courage et leur détermination. Soutenons-les pour demander que ce mur de la honte soit détruit, de même que tous les murs construits dans le monde et ceux invisibles pour la guerre contre les peuples pour protéger le capitalisme.

Nos sœurs sahraouies sont en résistance contre les guerres impérialistes et contre le capitalisme qui se partage le monde comme une affaire au profit des élites. Ces femmes convertissent leurs actions en résistance pour défendre le présent et le futur de leur peuple.

Les femmes sahraouies protestent contre l’accord commercial entre le Maroc et l’Union Européenne, qui pillent et exploitent les ressources naturelles du Sahara Occidental avec la bénédiction du royaume marocain colonisateur.

Manifestation au Sahara occidental D.R.

Aux côtés de nos sœurs sahraouies exigeons aussi la responsabilité politique pour l’Espagne et le Maroc, pour avoir distribué illégalement le territoire Sahraoui, permettant ainsi une occupation illégale de plus de 41 ans ainsi que l’appauvrissement de son peuple.

Exigeons également encore une fois le retrait du Maroc des territoires du Sahara occidental et que son peuple puisse enfin être libre et disposer librement de ses propres ressources.

Thaouriya

19.02.17