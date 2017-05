1er Mai 2017 : Déclaration de la Fédération Syndicale Mondiale

dimanche 30 avril 2017

Contre la barbarie impérialiste

Nous organisons notre lutte

Pour les besoins contemporains du peuple et de la jeunesse

Pour un monde sans exploitation ni guerres

« Si vous pensez que nos morts peuvent étouffer le mouvement qui apporte de l’espoir à des millions d’exploités qui peinent dans le besoin et la misère, si vous pensez ainsi, pendez nous donc ! lci, vous ne faites qu’éteindre des étincelles. Mais, là-bas et plus loin, derrière et devant vous, partout, les flammes s’embrasent ! Un incendie souterrain que vous ne pourrez jamais éteindre »

August Spies, 31 ans, 20 août 1886. Un des leaders pendus à Chicago, États-Unis.

À l’occasion de la Journée Internationale des Travailleurs, la Fédération Syndicale Mondiale adresse ses salutations militantes aux travailleurs du monde entier qui luttent pour la satisfaction de leurs besoins contemporains à travers leurs syndicats.

Le Premier Mai est un jour emblématique des luttes des travailleurs du monde.

Depuis 1886 jusqu’à ce jour les revendications des travailleurs immigrés de Chicago restent d’actualité. De nos jours, leur lutte continue dans le combat des travailleurs contemporains pour un travail stable avec des droits, pour la sécurité, la santé et l’éducation gratuites, pour une vie digne.

Comme alors à Chicago où les travailleurs immigrés, partis aux États-Unis pour travailler, ont été à l’avant garde des luttes de classe, de nos jours aussi les millions d’ouvriers immigrés peuvent renforcer ces luttes avec leur participation dynamique et militante aux syndicats contre la barbarie capitaliste.

L’année que nous traversons est marquée par l’exacerbation des antagonismes inter-impérialistes qui provoquent une intensification encore plus grande de l’exploitation des peuples, ainsi que le risque d’une guerre généralisée. Les développements en Afrique, au Moyen Orient, en Asie et en Europe démontrent l’agressivité du capital contre le mouvement ouvrier. Ils obligent des milliers de personnes à se tourner vers l’immigration pour échapper aux guerres alors que l’UE et les gouvernements des pays d’Europe prétendent vouloir soi-disant aider à la survie des immigrés.

Les travailleurs dans toute la planète s’inquiètent de l’agressivité du gouvernement des États-Unis, des pays de l’OTAN, et de leurs alliés qui, animés par le but de conquérir de nouveaux marchés et de voler les ressources naturelles de tous les pays, bombardent le peuple de Syrie, tuent des enfants en Palestine, poussent le peuple du Venezuela à un conflit civil, brandissent la menace, entre autres, de l’utilisation des armes nucléaires dans la région de la Péninsule Coréenne. Ceux qui, il y a quelques jours, ont largué en Afghanistan la plus grande bombe non-nucléaire dont ils disposent, sont les mêmes impérialistes qui soutiennent et qui collaborent avec le gouvernement d’Ukraine, appuyé aussi par des fascistes. Ce sont les mêmes qui soutiennent et tolèrent la politique d’Israël au Moyen Orient.

Ces rivalités inter-impérialistes aggravent davantage la situation économique des travailleurs et des retraités.

Une attaque généralisée est menée contre les salaires et les pensions. On assiste à la privatisation de la sécurité sociale, de la Santé et de l’Éducation publiques, à l’augmentation du chômage, du travail au noir et à la limitation des libertés syndicales. C’est dans ces conditions générales que la classe ouvrière et les peuples se préparent à célébrer dans un esprit militant la Fête du Travail, le 1er Mai 2017.

La Fédération Syndicale Mondiale appelle tous ses membres et amis dans le monde entier à célébrer par tous les moyens la Journée Internationale des Travailleurs, à unir leurs voix et à dire haut et fort :

« Contre la barbarie Impérialiste, nous organisons notre lutte pour les besoins contemporains du peuple et de la jeunesse, pour un monde sans exploitation ni guerres ».

Représentant 92 millions de travailleurs des cinq continents, la FSM adresse sa solidarité internationaliste au peuple héroïque de Cuba qui va accueillir le Conseil Présidentiel de la FSM du 3 au 5 mai 2017, ainsi qu’aux travailleurs du monde entier qui se battent contre l’agressivité impérialiste.

En 2017, après la réalisation du 17e Congrès Syndical Mondial, la FSM s’en sortira plus forte, avec des forces et des organisations nouvelles, mais surtout avec ses résolutions.

Nous organisons notre action encore plus largement et fortement dans chaque pays, sur chaque continent, pour l’émancipation de la classe ouvrière, pour la lutte pour nos droits et nos besoins.

Contre le système d’exploitation qui génère de la pauvreté, des guerres et des réfugiés.

Les ennemis des peuples ne sont pas invincibles. ?Invincibles sont les peuples en lutte.