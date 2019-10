FSM : « Le climat et le profit capitaliste sont incompatibles ! »

mardi 1er octobre 2019

par



Pendant ces dernières années, un débat hypocrite a eu lieu entre certains sur le climat, les changements climatiques, l’écologie, et même sur la « croissance verte » tant louée. Ces derniers temps, après le crime contre l’humanité orchestré et perpétré en Amazonie avec le soutien moral de la bourgeoisie et du gouvernement brésilien, le débat sur le climat a été relancé avec un nouvel élan par les soi-disant « groupes de réflexion », ONG, gouvernements impérialistes, transnationales et syndicats réformistes. La plupart d’entre eux l’ont fait de manière hypocrite, puisqu’ils ont pour objectif de désorienter les peuples.

En particulier, la campagne du partenaire international de l’impérialisme, de l’amie des employeurs au sein du mouvement syndical, la CSI, sous la devise « Semaine mondiale d’action pour le climat » programmé pour ce mois-ci, semble hypocrite et dangereuse. Les dirigeants de la CSI, qui n’ont des syndicalistes que le nom, prétendent ne pas connaître les véritables causes des maux subis par l’environnement, les travailleurs et les populations du monde entier à la suite de catastrophes naturelles. Ils font la sourde oreille à la production capitaliste, c’est-à-dire à l’anarchie du mode de production capitaliste qui cherche à maximiser les profits des détenteurs du capital. Ce mode de production est responsable de l’impact environnemental qui influence également le changement climatique.

Tout le monde sait qui détruit l’environnement, qui pille les ressources naturelles. Tout le monde le sait, mais seuls les syndicats de classe appellent les choses par leur vrai nom.

Les gens simples sont ceux qui meurent suite à une inondation dans les bidonvilles, ce sont eux qui perdent la vie dans des incendies, qui expirent leur dernier souffle lors d’une canicule. D’autre part, qui pourrait oublier les interventions impérialistes qui ont porté préjudice et détruit l’environnement, comme ce fut le cas en Yougoslavie, en Syrie, en Irak et dans tant d’autres pays ?

Évidemment, le critère qui concerne les gouvernements bourgeois (et aussi la CSI quand elle soutient les propositions des gouvernements d’Espagne et du Pérou) n’est pas les besoins des travailleurs et des peuples, mais la compensation des conséquences du changement climatique au profit capitaliste.

Pour la FSM, il est scandaleux que nos sœurs et frères ouvriers périssent dans des catastrophes naturelles, bien qu’il existe des conditions scientifiques, techniques et matérielles permettant de les neutraliser et, dans une certaine mesure, de les prévenir.

Pour la FSM, il existe une solution : lutter contre ce système qui génère des catastrophes environnementales, du chômage et des guerres. Ce ne serait qu’ainsi que les travailleurs pourront vivre sur une planète viable, avec une vie décente, du travail et des droits.

Par conséquent, étant donné que le climat et les problèmes environnementaux sont présents, nous appelons tous les travailleurs, tous les syndicats, à mettre en évidence les vraies causes du problème et à être à l’avant-garde des luttes pour la défense de l’environnement et de sa protection contre l’exploitation prédatrice.

LE CLIMAT ET LES PROFITS CAPITALISTES SONT INCOMPATIBLES !

Le Secrétariat