Déclaration de la FSM sur le 1er mai 2024

La Fédération syndicale mondiale, la voix militante et de classe, représentant plus de 105 millions de travailleurs qui vivent, travaillent et luttent dans 134 pays des 5 continents, honore le 138ème anniversaire de la lutte des travailleurs à Chicago en 1886.

Une lutte qui a constitué un jalon durable pour la classe ouvrière et un symbole lumineux pour les luttes d’aujourd’hui et de demain, un symbole de lutte de classe ininterrompue pour un travail stable avec des droits, la sécurité sociale, la santé et l’éducation publiques et universelles gratuites, ainsi qu’une vie digne.

Cette année, l’anniversaire du 1er mai restera dans l’histoire comme un anniversaire sanglant. Parce que pendant que des millions de travailleurs dans le monde s’organisent et revendiquent contre les politiques anti-peuple du capital, de ses gouvernements et de l’UE, nos collègues de Palestine enterreront les dizaines de corps assassinés chaque jour dans le génocide perpétré par Israël.

Les travailleurs de tous les coins du monde ne resteront pas silencieux face au crime qui est en train d’être commis. Ils transformeront chaque activité du 1er mai en une manifestation de solidarité avec le peuple palestinien en lutte et de condamnation de l’État meurtrier d’Israël et de ses alliés impérialistes qui, d’une manière ou d’une autre, soutiennent le massacre.

De même, les travailleurs ne se taisent pas sur tous les autres crimes commis contre les peuples, pour les profits des impérialistes et des monopoles. A l’heure où la planète saigne en divers endroits à cause des interventions militaires, le mouvement syndical international de classe, organisé et résolu, lutte pour la paix. Nous disons non aux plans impérialistes et aux conflits militaires. La lutte pour la paix a un contenu spécifique. Elle signifie avant tout une lutte pour le démantèlement de l’OTAN et de toutes les coalitions militaires, une lutte pour défendre le droit de chaque peuple à choisir la voie de son développement économique et social sans interventions, sanctions, blocus et guerres économiques. Contre la politique des deux poids, deux mesures, où le droit international finit par être, dans la pratique, le droit des puissants.

Les messages et les revendications des pionniers de Chicago de 1886 restent d’actualité. La crise du capitalisme se généralise et s’aggrave. Les inégalités sociales se creusent de façon dramatique. Les libertés démocratiques et les droits syndicaux, sont attaqués partout dans le monde.

Le coût élevé de la vie et l’inflation sapent brutalement le niveau de vie des travailleurs et des retraités. Le droit d’organisation et de négociation collective et le droit sacré de grève sont attaqués.

Contrats individuels, privatisations, externalisation, télétravail et « location de services » ne sont que quelques-unes des formes prises par cette dure attaque néolibérale.

Des acquis sociaux majeurs tels que la sécurité sociale et les soins de santé publics sont privatisés, tandis que l’augmentation autoritaire et arbitraire de l’âge de la retraite se poursuit méthodiquement.

Il est évident que l’on tente une fois de plus de faire porter le poids de la crise capitaliste sur les épaules des travailleurs et des couches populaires faibles en général.

Les travailleurs du monde entier n’acceptent pas passivement les attaques capitalistes antipopulaires et anti-ouvrières. Ils refusent de payer la facture de la crise capitaliste. Avec des luttes militantes et des mobilisations dans tous les coins du globe, ils exigent la satisfaction de leurs besoins contemporains.

La FSM et ses affiliés sont et resteront fermement à l’avant-garde de ces luttes !

Lors des célébrations et manifestations du 1er mai de cette année, le drapeau palestinien flottera fièrement à côté des drapeaux de la FSM et de ses affiliés. Dans un esprit de solidarité et d’internationalisme, nous nous tenons fermement aux côtés du peuple de l’héroïque Cuba et des peuples qui luttent contre les sanctions meurtrières, les interventions, l’agression impérialiste, les blocus et les guerres économiques.

À l’occasion du 1er mai 2024, la FSM appelle les syndicats de classe et militants du monde entier à organiser la campagne et les activités de cette année sous le slogan :

CONTRE LEURS PROFITS, NOUS NOUS BATTONS POUR NOS VIES !

Plus militants et avec plus de masses

– Pour les besoins actuels des travailleurs, contre l’exploitation !

– Pour les libertés démocratiques et syndicales !

– En solidarité avec la Palestine, contre les guerres et les interventions impérialistes !

Pour le mouvement syndical de classe, pour les travailleurs qui résistent, qui ne supportent pas l’oppression, la discrimination et l’exploitation, il n’y a qu’un seul chemin de dignité : le chemin des luttes !