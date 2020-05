FSM : pour la semaine de 35 heures !

mardi 28 avril 2020



Honorant les 75 ans du parcours historique de la FSM, nous lançons le slogan de lutte pour exiger au niveau mondial :

35 HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE.

Tout au long de ses 75 années d’action, la Fédération Syndicale Mondiale, a été à l’avant-garde de la promotion au niveau international des revendications radicales dans l’intérêt des travailleurs.

Une fois de plus, elle ose le faire aujourd’hui.

Aujourd’hui, où le progrès scientifique et technologique, l’utilisation des avancées scientifiques toujours nouvelles dans le processus de production augmentent la productivité du travail, il est socialement injuste que les profits soient canalisés au bénéfice des capitalistes. La FSM croit que les profits doivent être affectés à l’amélioration des conditions de travail de tous les travailleurs de la planète. Nous devons travailler moins d’heures avec de meilleurs salaires et des conditions qui favorisent le progrès culturel, humanitaire et environnemental.

La revendication d’une mise en œuvre généralisée de 35 heures par semaine est une exigence de combat, de lutte, une exigence de vie et en même temps une exigence réaliste.

Que ce slogan soit haut levé haut cette année à l’occasion de la Journée Internationale des Travailleurs.

Unis, nous pouvons atteindre cet objectif aussi !

Le Secrétariat de la FSM

24 avril 2020