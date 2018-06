Quim Boix, Secrétaire Général de la section des retraités de la FSM : peser dans les luttes pour que la voix d’aucun retraité n’aille aux partis politiques qui défendent le capitalisme

samedi 9 juin 2018



07 juin 2018

Lors de la séance plénière de la 107e Conférence Internationale du Travail, Quim Boix a fustigé avec fermeté le système capitaliste qui plonge les retraités des quatre coins de la planète dans la précarité et le dénuement. Voici le texte de l’ intervention qu’il a prononcée au nom de la FSM .

Recevez les salutations des pensionnés et retraités de toute la planète.

Je vous parle au nom de la seule organisation mondiale qui les regroupe.

Nous sommes unis par les mêmes justes revendications, analysées dans une optique de classe, c’est à dire, comme l’a bien vu Karl Marx, à partir de la réalité de l’affrontement des classes sociales que produit le capitalisme.

Nous savons que l’auditoire, lors des Séances plénières annuelles de l’OIT, est composé en majorité, et tant que nous ne l’aurons pas changé, de défenseurs du capitalisme comme système. Mais ce système va de crise en crise (qui sont structurelles et systémiques, c’est à dire inéluctables) jusqu’à sa crise finale.

Nous, nous sommes partisans du socialisme, qui sera l’avenir dans tous les pays de la planète, même si les pro-capitalistes essaient de retarder ce changement. L’expérience des ex pays socialistes a permis d’apprendre des erreurs commises et c’est pour ça que la seconde étape de l’extension du socialisme sera la définitive.

Tant que nous n’aurons pas récupéré les avantages du socialisme pour la majorité des êtres humains, nous allons continuer à nous organiser au sein du capitalisme.

Aujourd’hui, je suis en mesure de vous annoncer que nous allons tenir notre 2e Congrès Mondial des organisations de classe de pensionnés et retraités, au début de l’année prochaine dans un pays d’Amérique Latine. Dans cette zone de la planète, il existe de grandes organisations, avec des millions d’affiliés, qui défendent les pensionnés avec des positions de classe.

Nous avons déjà organisé les pensionnés sur les 5 continents et déjà démontré notre capacité de lutte en défense de nos justes revendications par des actions coordonnées au niveau mondial.

Nous continuerons à soutenir les pensionnés et retraités dans les luttes, pays après pays, pour que finalement toutes les législations reconnaissent que toute personne de plus de 60 ans doit percevoir une pension qui lui assure une vie digne, c’est-à-dire avec de l’eau potable dans un logement habitable, avec des aliments sains et en suffisance, et la couverture publique et gratuite des besoins sanitaires, culturels et de transport de proximité.

Et ceci indépendamment de ce que la personne retraitée ait suffisamment cotisé durant sa période de vie active comme travailleur. Si elle n’a pas cotisé, c’est votre faute, la faute de ceux qui dirigent le capitalisme, qui ne lui ont pas donné le poste de travail qu’elle demandait. Vous, les pro-capitalistes, préférez qu’il y ait des millions de chômeurs pour pouvoir ainsi baisser les salaires, sur la base de la fausse loi du marché que vous appliquez seulement à ceux qui ne sont pas propriétaires des moyens de production.

Par contre, aux propriétaires des moyens de production, vous accordez tous les avantages et subventions (y compris les paradis fiscaux). Ça se comprend bien parce que c’est vous, les gérants du capitalisme, les propriétaires des multinationales (dans cette salle se trouvent beaucoup de leurs représentants), ceux qui tirent les bénéfices de cette exploitation déjà largement analysée par les marxistes.

Mais peu à peu la majorité de la population cessera de voter pour des partis politiques qui promettent une chose et font le contraire. Le mensonge est la base de la fausse démocratie bourgeoise, et même si ça fait des décennies qu’ils trompent les votants, ça va prendre fin.

Nous savons qu’il y a assez de richesses sur la planète pour assurer que les pensions soient payées sur les budgets des Etats. Il suffira que vous arrêtiez de consacrer 2% ou plus du Produit Intérieur Brut des Etats capitalistes aux dépenses guerre (comme l’a ordonné l’OTAN) et que vous les destiniez à permettre une vie digne à toutes les personnes de la planète.

Nous, hommes et femmes retraités, sommes en voie de représenter 30 % des votants et, depuis nos organisations de classe, nous allons peser pour qu’aucun vote n’aille vers des partis politiques qui défendent le capitalisme.

Nous allons transmettre aux nouvelles générations nos importantes expériences de lutte contre les entrepreneurs exploiteurs. Parmi ces expériences figurent les conquêtes de la classe ouvrière au cours des décennies écoulées et, grâce à la FSM, conquêtes qui ont représenté des grandes avancées : vacances, droits des travailleurs, sécurité au travail, santé et enseignement publics, de même que les pensions.

En outre, nous avons plus de 100 ans d’expérience du bon fonctionnement des droits des travailleurs dans les pays qui ont essayé de construire le socialisme. Aujourd’hui leurs habitants regrettent d’avoir perdu les droits individuels dont ils ont joui pendant des décennies et que, surement, ils retrouveront à l’avenir quand nous en aurons fini avec l’exploitation de l’homme par l’homme.

Vous devez savoir que nous, les pensionnés et retraités, allons lutter, aux côtés de la classe ouvrière, pour nos justes droits, jusqu’au dernier jour de nos vies.

VIVE LA CLASSE OUVRIÈRE !

VIVE LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE !

VIVE LE SOCIALISME !

LONGUE ET DIGNE VIE POUR LES PENSIONNÉS ET RETRAITÉS !