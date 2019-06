Lancement par la FSM d’un concours pour la rédaction d’un livre sur le thème : « LA FSM ET LA LUTTE PALESTINIENNE 1945 – 2020 »

mardi 18 juin 2019



Dans le cadre du programme de formation syndicale continue de la FSM, et dans le but d’apprendre le plus possible sur l’histoire des luttes ouvrières et sur les conquêtes du mouvement syndical, la FSM annonce un concours international de rédaction de livre sur le sujet : « LA FSM ET LA LUTTE PALESTINIENNE 1945 – 2020 ».

L’objectif est que la jeune génération de militants soit bien informée de la situation et des raisons qui ont conduit à la situation actuelle, ainsi que de la façon dont le mouvement syndical mondial militant a toujours appuyé les droits et l’indépendance du Peuple Palestinien, opprimé et exploité par l’occupation israélienne et l’impérialisme.

Ce concours ouvert de livre a une grande importance et constitue encore une contribution internationaliste du mouvement syndical de classe envers la classe ouvrière de Palestine !

Pour communication et participation, veuillez envoyer un courrier électronique à : athens wftucentral.org

Date limite d’envoi des livres : 31.05.2020

Le prix pour le gagnant du concours consiste en un séjour d’une semaine à Athènes, en Grèce.