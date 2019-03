La FSM appuie les travailleurs et le peuple d’Algérie

mardi 5 mars 2019

04 Mar 2019

La Fédération Syndicale Mondiale, au nom de ses 95 millions de membres dans 130 pays du monde entier, apporte son soutien et solidarité internationaliste aux travailleurs et au peuple d’Algérie, qui ces derniers jours organisent des manifestations massives, exprimant leur opposition à un cinquième mandat du Président Bouteflika.

Malgré la répression exercée par l’Etat contre les dizaines de milliers de manifestants algériens le 1er mars, qui a laissé 183 blessés et une personne morte, les mobilisations continuent en dénonçant, entre autres, les conditions de vie du peuple algérien et la violence policière.

En tant que mouvement syndical mondial de classe, nous condamnons fermement la répression et la violation des droits des travailleurs en Algérie, tout en apportant notre appui total à leurs revendications pour l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie.

