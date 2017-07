3 Octobre 2017 : Journée d’action internationale de la FSM pour les réfugiés et les immigrés

mercredi 26 juillet 2017

Au cours de sa première réunion tenue le 19 juillet 2017, le secrétariat de la FSM a décidé à l’unanimité d’organiser le 3 octobre 2017 une journée internationale pour les réfugiés et immigrés.

Le secrétariat de la FSM appelle les syndicats de tous les pays à organiser des activités, des grèves, des manifestations, des rassemblements pour exprimer la solidarité ferme et internationaliste du mouvement syndical orienté sur une base de classe avec les millions de personnes immigrées, réfugiées et déplacées qui sont contraintes d’abandonner leurs pays, leurs foyers, suite aux guerres et conflits impérialistes causés par le capitalisme.

La Fédération Syndicale Mondiale avec sa position anti-impérialiste et internationaliste dénonce la politique hypocrite et criminelle de l’Union européenne et de ses gouvernements. Elle lutte pour l’élimination de l’agressivité contre les peuples d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour la dissolution de l’OTAN et pour l’utilisation des ressources naturelles par les peuples pour leurs intérêts propres, pour le développement et la prospérité des peuples que la reconstruction leur apportera.

* L’abolition du Traité de Dublin et de Schengen, du Frontex et de tous les mécanismes répressifs.

* L’arrêt des mesures répressives aux frontières de l’Union européenne.

* La fin immédiate des interventions impérialistes de l’UE-USA-OTAN.

* Le transfert direct des réfugiés des îles et des points d’entrée vers les pays de leurs destinations finales.

* L’augmentation du personnel et des infrastructures pour les secours, l’identification rapide, l’hébergement, l’alimentation, la protection médicale, et le transfert sécurisé des personnes. Un logement décent pour tous les réfugiés, l’éducation pour leurs enfants sous la responsabilité de l’Etat.

* La création de centres d’accueil et d’hébergement décents.

A l’occasion du 72e anniversaire de la FSM, le mouvement syndical international à orientation de classe dénonce l’agressivité impérialiste. Nous menons dans chaque pays une lutte sur des bases de classe pour l’intégration harmonieuse de nos frères et soeurs de classe, réfugiés et immigrés.

20 juillet 2017