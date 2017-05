ALGÉRIE : Solidarité de la FSM avec les travailleurs de la société SONELGAZ

lundi 29 mai 2017



La Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays différents, réitère sa solidarité et son soutien internationaliste aux travailleurs de l’entreprise SONELGAZ en Algérie, qui ont été arrêtés sous la responsabilité de la direction de la société, à cause de leur participation aux actions de grève, organisées par leur syndicat SNATEGS.

Comme Fédération Syndicale Mondiale , nous dénonçons fermement toutes les mesures qui vont à l’encontre des libertés syndicales et nous exigeons la fin de telles mesures et décisions et le plein respect des droits des travailleurs et représentants syndicaux. Donc nous appelons toute autorité compétente du pays à arrêter immédiatement les actes de violation des droits et des libertés syndicales des travailleurs de SONELGAZ.

Nous ajoutons notre voix à celle des travailleurs de SONELGAZ et nous les appelons à continuer leur lutte jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Le Secrétariat

24 May 2017