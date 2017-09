Activités, initiatives et déclarations de la Fédération Syndicale Mondiale

samedi 2 septembre 2017



AFRIQUE DU SUD : La FSM solidaire avec les mineurs de Kusasalethu et avec l’Union des travailleurs des Mines ( NUM )

Elle exprime sa solidarité internationaliste avec les travailleurs de la mine Harmony de la Compagnie minière aurifère de Kusasalethu, proche de Cartetonville, à l’ouest de Johannesburg et avec l’Union Nationale des Mineurs.

Le vendredi 25 août dernier au matin, cinq mineurs ont été piégés après un tremblement causé par l’effondrement de secteurs de la mine aurifère. Les d’entre eux furent ensevelis, et deux autres mineurs furent pris au piège sous terre.

la FSM exprime ses plus profondes condoléances aux familles et aux amis des travailleurs décédés.

Comme mouvement orienté sur une base de classe, la FSM souligne la revendication permanente et urgente de l’observation et de l’application constantes des mesures de santé et de sauvegarde dans les endrois dangereux des mines et également et dans tous les autres. La FSM se tient aux côtés demeurons au côté de la NUM qui appelle à une élévation de l’opération de sauvetage pour sauver les deux mineurs encore piégés.

LE SECRÉTARIAT, 30 août 2017 - Afrique du Sud

FSM : Déclaration sur les conditions de travail dans l’usine LARCO en Grèce

Elle dénonce les conditions de travail prévalant dans cette usine. Les syndicats locaux de soudeurs- artisans- travailleurs et métallurgistes de la préfecture de Fthiodida vont entrer en grève le 29 août 2017, pour dénoncer leurs conditions de travail pénibles et dangereuses, les contrat esclavagistes modernes, le manque de mesures essentielles de sécurité, le travail qui n’est ni assuré ni payé, les salaires faméliques et la violation des droits du travail.

Malheureusement, le 27 août, alors que le syndicat préparait sa grève, un travailleur fut sérieusement blessé dans un nouvel accident. Il été brûlé , alors qu’il travaillait à un four. Le sérieux et la gravité de la dénonciation des syndicats et la nécessité d’une application des revendications des travailleurs sont confirmées par la réalité elle-même de la plus dure façon qui fût. Nous désirons un rétablissement rapide et complet de notre collègue. Il est la dernière victime du manque de santé et de sécurité sur les lieux de travail.

Les travailleurs qui luttent dans chaque usine d’une région dans le monde luttent pour la classe ouvrière dans son ensemble. La voix militante des 92 millions de travailleurs des cinq continents soutient fermement les travailleurs de LARCO et les justes revendications de leurs luttes. Le mouvement syndical orienté sur une base de classe exprime sa solidarité avec tous les travailleurs du Front Militant et avec la classe ouvrière grecque.

Le Secrétariat , 28 août

Brésil : 4e Congrès National de la Confédération des travailleurs du Brésil ( CTB ) a abrité un Séminaire International sur la crise capitaliste

Le 4e Congrès national de la CTB a démarré le 24 août. La FSM a été représentée par une délégation d’un haut niveau dirigée par son Président Mizwandle Michael Makwaiba. Le Congrès s’est poursuivi jusqu’à samedi 26 Août. Il devait se clôturer par l’élection d’une nouvelle direction.

Au premier jour du congrès s’est tenu un séminaire sur la crise capitaliste et le rôle du mouvement des travailleurs. Y ont pris part les délégués de 26 pays. Le Président de la FSM a adressé un discours pour exprimer les positions de son organisation sur la question.

Le lendemain matin, vendredi 25, et en marge du congrès, le Président de la FSM a visité une usine de la société Ford à Camari, Bahia.

Le Président du syndicat des travailleurs de la métallurgie, Jùlio Bonfim a salué le président de la FSM et les syndicalistes du Pérou, du Portugal, de Cuba, d’Afrique du Sud, de Grèce, de Valence et de la République Dominicaine qui l’accompagnaient.

25 août 2017

Tour de table Syndicats NEHAWU d’Afrique du Sud et FSM

NEHAWU et FSM ont participé à un tour de table de discussions le 23 Août 2017 à la maison de NEHAWU avec la participation des cadres syndicaux d’Afrique du Sud et de pays voisins.

« Une année après le 17e Congrès de la FSM », ce fut le thème des discussions . Les participants ont discuté au sujet des pas positifs de la FSM après le Congrès mondial des syndicats et l’application de la « Plate-forme du Nigeria » adoptée décidé à la 3 ème Conférence Panafricaine de Abuja au Nigeria.

La FSM a été représentée par Nicolas Théodorakis, membre de son Bureau officiel et chef du Département International de PAME.

23 Août 2017 - Afrique du Sud