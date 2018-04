Appel de la FSM pour la Journée internationale du 1er Mai 2018

lundi 30 avril 2018



SOLIDARITÉ ET INTERNATIONALISME !

La Fédération Syndicale Mondiale (FSM), au nom de ses plus de 92 millions d’affiliés partout dans le monde, salue à l’occasion de ce grand jour tous les travailleurs qui vivent, travaillent et luttent dans chaque coin du monde. Le 1er Mai a été et sera un symbole des luttes d’hier, de demain malgré les efforts de nos ennemis. La journée du 1 er Mai doit être un message de résistance contre la bourgeoisie, les impérialistes et les politiques de leurs alliances internationales.

En même temps, le sang des travailleurs versé à Chicago en 1886 nous rappelle notre devoir aujourd’hui. Il nous rappelle que rien est obtenu gratuitement, chaque droit ou liberté qui furent conquis par notre classe a été gagné à travers des sacrifices, des conflits et des luttes organisées.

Aujourd’hui, alors que la technologie et la science progressent, qu’elles ont contribué à l’augmentation de la richesse sociale de la production, notre classe vit des conditions détériorées. Dans chaque pays capitaliste les patrons s’attaquent à nos acquis, ils réduisent nos salaires, pensions de retraite et la sécurité sociale, ils privatisent toute chose, ils n’hésitent même pas à s’attaquer au droit sacré de faire grève qui est la puissante arme que nous avons dans nos mains et nous n’allons pas permettre à quiconque de le limiter, le confiner ou le transformer en lettre morte !

En même temps, ils préparent l’intensification et la conduite des guerres régionales. Ils pavent le chemin pour de nouveaux massacres qui maximaliseront leurs profits, pour de nouvelles interventions impérialistes qui détruiront des nations, répandront le sang des peuples et les priveront de leurs ressources naturelles. La poursuite de l’intervention impérialiste en Libye et Syrie l’agression accrue contre le Venezuela, la décision des Etats Unis de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël, les massacres de l’Arabie Saoudite contre le Yémen, la tension dans la péninsule Coréenne , sont toutes des indications que les multinationales ont en vue de nouveaux territoires pour les profits. Et chaque fois cela se produit avec les cadavres de travailleurs.

Dans les conditions actuelles d’une profonde crise économique du capitalisme et une intense compétition parmi les différents centres impérialistes pour contrôler de nouveaux marchés, nos armes les plus puissantes sont l’INTERNATIONALISME et LA SOLIDARITÉ. Pas un travailleur ne doit se sentir seul. Tous ensemble, nous devons agir avec Solidarité et Internationalisme, en construisant l’unité de la classe ouvrière et donner un effet pratique à cette devise de Karl Marx « Prolétaires de tous les pays unissez-vous ».

Dans ce contexte, à l’occasion de cet anniversaire, la FSM exprime sa solidarité avec nos frères persécutés, les migrants et les réfugiés qui, soit à cause des balles impérialistes ou soit de la misère et de la pauvreté engendrée par ce système, sont obligés d’abandonner leur patrie. La FSM continuera à être à leur côté, en luttant pour un monde sans exploitation et réfugiés. Les migrants doivent devenir une partie intégrale des syndicats, de l’unité avec les travailleurs locaux et combattre ensemble pour les salaires, les droits, contre les guerres et les interventions.

Nous joignons notre voix avec l’héroïque peuple palestinien afin de gagner sa patrie indépendante et démocratique.

En même temps, nous nous tenons aux côtés de la lutte de la femme travailleuse, celle qui souffre de la double exploitation. Les femmes adhérentes de la FSM, au récent Congrès Mondial des femmes au Panama ont déclaré fort et clair qu’elles veulent des droits égaux au travail, dans la société et la vie. La FSM lutte aussi et continuera de combattre pour cette égalité. C’est la même orientation que nous suivons pour les jeunes, afin que la nouvelle génération de travailleurs a la tâche d’honorer au mieux les traditions de luttes du 1er Mai.

Cette année, la FSM, en tendant sa main à chacun qui s’est levé, a annoncé l’année de l’éducation syndicale et de la formation. Notre objectif est que les nouvelles équipes de travailleurs soient insubordonnées, militantes ennemis de classe de la compromission et de la collaboration. Nous honorons l’année de la formation syndicale et nous appelons chaque syndicat à contribuer à la vérité militante, un révélateur de la véritable signification de la journée du 1er Mai et des sacrifices consentis à son service. En sauvant le passé, toute la mémoire de notre mouvement, nous conservons l’héritage pour les luttes de demain et nous avons aussi un outil pour l’avenir. C’est un devoir de connaître l’histoire de notre mouvement.

La FSM entreprend des pas en avant, se renforce et grandit, et c’est ce que redoutent nos opposants. Il n’y a pas d’autre chemin que celui d’être partout présent, dans chaque coin du monde afin que ne durent plus la faim, le licenciement, le travailleur pourchassé et persécuté. La FSM doit être une « tranchée » de lutte pour un avenir sans exploitation de l’homme par l’homme. C’est la vue du premier Secrétaire Général de la FSM, Louis Saillant, exprimée en 1945 qui est rendue vivante « La FSM pour les travailleurs du monde entier ».

VIVE LA JOURNÉE DU 1ER MAI

Le Secrétariat