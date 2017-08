mercredi 23 août 2017



INVITATION

Cher(e)s collègues,

Lors de son 17e Congrès Syndical Mondial, la Fédération Syndicale Mondiale a fait un pas en avant pour analyser la situation et les problèmes des jeunes travailleurs. La jeunesse, qui forme le nouveau quart de la classe ouvrière, n’est pas seulement confrontée aux problèmes de la classe ouvrière mais aussi à de problèmes particuliers, liés à son âge et à ses besoins spécifiques. La jeunesse travailleuse doit être au cœur de l’action des syndicats de classe de tous les pays.

La FSM, mouvement syndical de classe, a toujours concentré son attention -et continue de le faire - sur la promotion de jeunes syndicalistes capables de mener la classe ouvrière à la victoire. Le renouvellement des cadres est nécessaire pour que les syndicalistes les plus âgés et expérimentés puissent travailler aux côtés de jeunes combattants passionnés.

La FSM et l’ USB-Italie annoncent avec beaucoup de plaisir que le Congrès Syndical Mondial des Jeunes Travailleurs de la FSM aura lieu à Rome, en Italie, les 2 et 3 novembre 2017, sous le mot d’ordre :

LA NOUVELLE GÉNÉRATION LUTTE POUR SON PRÉSENT ET SON AVENIR

Avec des droits au travail, à la éducation et au loisir, avec du temps libre et des droits sociaux

Active, militante et sans compromis au sein de ses syndicats

Pour un monde sans la barbarie capitaliste.

Nous vous invitons à participer et contribuer à l’élaboration des résolutions des documents principaux ; à vous impliquer même dans la préparation du Congrès ainsi que dans ses décisions.

Les participant(e)s doivent avoir jusqu’à 35 ans.

Cher(e)s collègues,

Nous vivons dans une période de crise économique profonde du système capitaliste. La victime principale de cette situation c’est la nouvelle génération.

Les capitalistes et leurs gouvernements veulent une nouvelle génération privée de ses droits et privée d’éducation, sans aucun respect pour les traditions militantes et les luttes des peuples. Ils veulent une nouvelle génération qui ne participe pas à la vie et à l’action des organisations syndicales. Ils veulent une nouvelle génération plongée dans la précarité et l’incertitude quant à son présent et avenir.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

40% de la population mondiale n’a pas accès à l’éducation, 115 millions de jeunes entre 15 et 24 ans sont analphabètes.

Actuellement, 71 millions de jeunes sont au chômage dans le monde et 156 millions de jeunes vivent dans la pauvreté ; le taux mondial du chômage des jeunes atteint 13,1%, variant d’un continent à l’autre et d’un pays à l’autre. Au niveau mondial, le pourcentage de jeunes entre 15 et 29 ans prêts à s’installer de façon permanente dans d’autres pays atteint 20%.

La tendance majeure de l’immigration à l’étranger figure en Afrique subsaharienne et en Amérique latine avec 38%, suivies par Europe orientale avec 37%. 27 millions d’ immigants entre 15 et 24 ans sont enregistrés à l’échelle mondiale.

Aux chiffres susmentionnés nous devons ajouter les milliers de réfugiés qui sont forcés de quitter leurs pays pour échapper à la guerre, à la faim et à la souffrance, provoquées par les interventions impérialistes.

Tous ces problèmes peuvent être résolus ; ni ces problèmes ni leurs causes ne sont éternels. Les syndicats de classe doivent alerter et préparer notre jeunesse pour qu’elle occupe sa position à l’avant-garde des luttes pour un avenir meilleur.

(L’ USB-Italie, l’organisation hôte du Congrès Mondial des Jeunes Travailleurs va couvrir les dépenses du logement et de la nourriture pour 3 nuitées (1, 2 et 3 novembre). Les arrivées doivent être programmées pour le 1er novembre et les départs pour le 4 novembre au plus tard.

Le coût des billets d’avion, ne sera pas pris en charge, ni par l’organisation hôte ni par la FSM.

Les délegué(e)s qui ont besoin du visa doivent envoyer une copie de leur passeport à l’enregistrement.

*Seuls les délegué(e)s qui ont jusqu’à 35 ans seront accepté(e)s pour participer au Congrès.

*Date limite d’enregistrement : le 15 septembre 2017

Vous pouvez vous enregistrer par le biais des adresses suivantes : [[email protected], [email protected] et [email protected])]