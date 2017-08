Déclaration de la FSM sur le séisme en Italie

mardi 29 août 2017



Le 25 Août 2017- Europe, Italie

La Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs des cinq continents, condamne les pratiques criminelles des sociétés de construction, qui sont révélées, une fois de plus, après les conséquences et la mort, qu’un séisme de faible puissance a laissé derrière lui dans l’île de Ischia, Italie.

Selon des experts, un séisme d’une amplitude de 4 degrés sur l’échelle de Richter n’aurait pas causé, en toutes circonstances, un tel désastre. Le responsable local de la protection de l’environnement, T. Matzara a dit qu’il y a une très grande activité dans la construction sur l’île et un pâté de maisons apparaît juste en peu de semaines. Il a dénoncé aussi qu’en de nombreuses occasions, les constructions étaient totalement illégales et que la probabilité d’une catastrophe était « absolument prévisible ». Le procureur de Naples, T. Meniliotis, a parlé d’un phénomène sérieux de projets de constructions illégaux et arbitraires, que les poursuites judiciaires sont estimées à être déclenchées ainsi qu’une enquête pour homicide et négligence.

La FSM exprime ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Une fois de plus, un crime conscient a été commis contre des victimes innocentes pour le bien du profit. Ce sont les effets tragiques d’un système qui est basé sur l’accroissement des richesses capitalistes au lieu des conditions de vie de qualité pour le peuple. Nous appelons le mouvement syndical international orienté sur une base de classe à renforcer la lutte pour l’application de mesures adéquates de protection dans tous les aspects de la vie des peuples.

Le Secrétariat