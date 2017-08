Déclarations de la Fédération Syndicale Mondiale sur la Thaïlande et le Myanmar

jeudi 17 août 2017

- solidarité avec les prisonniers politiques en Thaïlande

Représentant de 92 millions d’adhérents des 5 continents, la Fédération Syndicale Mondiale condamne l’accentuation du phénomène des emprisonnements, de la répression de l’expression de l’opinion des Thaïlandais.

Les attaques contre la liberté de parole sont une violation flagrante des droits des Thaïlandais. Ces pratiques minent principalement l’action de la classe ouvrière et ont pour objectif de soumettre et de manipuler les couches populaires, de réduire la possibilité de luttes orientées sur une base de classe.

Le Mouvement syndical orienté sur une base de classe dénonce ces phénomènes qui sont une partie intégrante de la politique généralisée anti-ouvrière. La FSM exprime sa solidarité à la classe ouvrière et au peuple de Thaïlande et demande la libération immédiate et sans exception de tous les prisonniers politiques dans le pays. Le silence populaire est toujours un désastre qui détruit l’impact des luttes militantes pour satisfaire les besoins contemporains des peuples.

14 Août 2017

sur les personnes déplacées en raison des inondations à Myanmar.

Environ 200 000 personnes ont été déplacées par les inondations survenues à la suite des pluies des moussons dans différentes parties de Myanmar, Particulièrement du 1 Juillet au 10 Août, un total de 204 450 personnes ont été forcées de quitter 51 774 habitations pour fuir leurs demeures.

Les régions les plus affectées sont des parties de la région de Sagaing, de la région de Magwe, de la ville Chin, de la région de Bago, de la ville de Kaying, de la région de Ayeyangwadi, de la ville Mon, des villes de Nayi Pyi Taaw, de la ville de de Rakhine, de la ville Shan et de la région de Tanintharyi. Ce n’est pas la première fois que la population de Myanmar souffre à cause des désastres naturels dus au manque de mesures de protection fondamentales. Les territoires les plus pauvres de Myanmar, généralement du Sud-Est, sont complètement exposés au mauvais temps.

La FSM demande la protection immédiate de la population de Myanmar des conséquences destructrices des inondations et des désastres possibles dans l’avenir. La sécurité de la classe ouvrière et des couches populaires doit être la première priorité des Etats au regard du coût économique exigé par les mesures adéquates de protection.

11 Août 2017