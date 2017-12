vendredi 1er décembre 2017

par



Lettre de la FSM du 25/11/2017

ÉCRIVEZ AU SUJET DE LA FSM !

Ouverture d’un concours

A l’occasion de la préparation des événements et activités pour l’achèvement des 75 années de vie et d’action de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) le Secrétariat annonce l’ouverture de l’écriture d’un essai dans le contexte des thèmes :

1. L’Internationalisme de la FSM en Asie et le Pacifique (En Anglais)

2. L’internationalisme de la FSM en Amérique Latine (En espagnol)

3. L’internationalisme de la FSM en Amérique central (en espagnol)

4. l’Internationalisme de la FSM parmi les ouvriers arabes (en Anglais et en Arabe)

5. L’internationalisme de la FSM parmi les ouvriers des pays des Balkans (en Anglais)

6. L’internationalisme de la FSM parmi les ouvriers des peuples d’Afrique (en Anglais et en Français)

Conditions du concours

A. Les essais doivent avoir une longueur de 50 à 80 pages tapées à la machine. Elles doivent couvrir la période depuis 1945 à nos jours ou au moins une décennie d’activités

B. Ils seront adressés par mail au Bureau central de la FSM jusqu’au 31 décembre 2018

C. L’auteur doit venir de la région sur laquelle il/elle écrit à ce sujet.

D. Une personne ou un groupe de personnes peuvent être les auteurs de l’essai.

E. Tous les thèmes du projet doivent être basés sur des documents, des papiers officiels, des photos, des témoignages parlants. Tous les documents doivent être désignés avec précision.

Prix décernés

- Les essais seront estimés par un comité désigné par le Conseil l Présidentiel de la FSM et les résultats seront publiquement annoncés.

- Chaque région recevra trois prix, le premier, le second et le troisième prix. Le premier prix offert sera un séjour d’une semaine à Athènes prix en charge par la FSM, le second prix offert un séjour de 4 jours et le troisième de deux jours.

- Les essais qui recevront le premier prix seront publiés dans une édition spéciale et utilisés comme un matériel d’enseignement durant les séminaires de formation des syndicats.

Pour toute clarification ou aide, veuillez contacter les Bureaux centraux. Responsable de la communication : Maria Barouti à l’adresse email :

athens wftucentral.org

Les archives existantes de la FSM qui se trouvent aux Bureaux centraux de la FSM à Athènes peuvent être utilisées.

Le Secrétariat