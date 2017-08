« ÊTRE SOLIDAIRE » , un engagement de Cuba

jeudi 17 août 2017



Fidel Castro parlant aux 1585 membres fondateurs du Contingent Henry Reeve, équipés de 36 tonnes de médicaments et de produits pour soigner les victimes de l’ouragan Karina aux Etats-Unis, un soutien qui fut refusé par le Président Bush Photo de Lopez Hevia

Les extraordinaires contributions de la collaboration internationale aux soins de santé sont dues à leurs origines à la pensée du Commandant en Chef Fidel Castro Ruz, le plus grand promoteur de la solidarité avec les peuples du monde, et le défenseur de ce principe qui est fondamental pour la politique étrangère de la Révolution, dés son tout début.

Rappelons les réalisations des docteurs Cubains à Haïti, au Pakistan, en Afrique, en Amérique Latine, et à tant d’autres lieux menacés des épidémies, ouragan, tremblements de terre , et autres désastres naturels qui illustrent l’engagement du pays d’aider la planète appauvrie, d’améliorer les statistiques de la santé, et contribuer à l’amélioration des services précaires médicaux.

Plus de 26 000 enfants affectés par l’accident nucléaire de Tchernobyl ont été soignés à Cuba, nombreux sont ceux qui résident prés du rivage de Tarara, à l’Est de Cuba Photo de Omaro Rodriguez

Malgré l’exode de professionnels de la médecine, après le i janvier 1959, provoqué par les politiques agressives des Etats Unis intentés pour détruire à la naissance le processus révolutionnaire - en laissant le pays avec seulement la moitié de ses 6 286 docteurs - l’un des actes de solidarité du premier gouvernement fut d’envoyer un contingent médical au Chili pour soutenir les efforts de récupération qui suivirent là les dévastations d’un tremblement de terre.

La collaboration dans cet important domaine commença officiellement le 23 Mai 1963, quand le gouvernement Cubain envoya une première brigade en Algérie de 55 travailleurs du système de la Santé publique, qui ont fourni des services pendant un an. Un soutien conséquent aux pays africains s’est poursuivi , particulièrement en Angola et en Ethiopie, parmi d’autres qui avaient arraché leur indépendance, comme également le Nicaragua.

Docteurs Cubains à Henry Reeve qui ont aidé ceux qui avaient été affectés par les inondations à Piura au Pérou Photo : Allet Arzola Lima : photo Gramma

En 1990 le gouvernement de l’ancienne Union Soviétique a demandé une aide internationale pour soigner ceux qui avaient été affectés pat l’accident nucléaire de Tchernobyl qui s’était produit en Avril 1986, considéré le plus sérieux de son espèce dans l’histoire. le 29 Mars de cette lointaine année, Fidel se trouvait sur l’aire de l’aéroport pour recevoir les 130 premiers enfants de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine souffrant d’une maladie hématologique causée par l’exposition aux radiations.

La majorité voyageait avec leurs familles et pendant 45 jours ils ont été soignés, si bien que certains sont restés plus d’une année en villégiature de la Rive de Tara à l’est de la Havane, pour traiter des questions de santé telles que le cancer de la Thyroïde, l’atrophie musculaire , et des désordres psychologiques ou neurologiques, des informations fournies récemment per le réseau scientifique Scielo, qui a confirmé que, au cours des années de 2011, plus de 26 000 enfants et adolescents avaient été affectés par le désastre et firent soignés gratuitement à Cuba.

L’école des étudiants de médecine d’Amérique Latine ( EMAL ) Photo Yaimi Ravelo

3 Novembre 1998, après l’ouragan Georges et Mitch qui a frappé le Honduras et le Guatemala, des brigades d’urgence ont été envoyés pour soutenir la récupération des efforts, et le Programme intégré de Cuba sur la santé (PSI) engagé à l’initiative de Fidel , comme un exemple de coopération médicale basé sur le renforcement des premiers soins pour solutionner de de nombreux problèmes de santé possibles à ce niveau.

Le programme cibla la mise en place de bureaux dans les endroits les plus pauvres, les plus abandonnés de ces nations, où peu de médecins pouvaient s’y trouver. Les praticiens Cubains de médecine générale ont fourni des services, alors qu’ils déployaient une activité préventive dans la communauté, en formant du personnel local.

Les médecins Cubains participent à une activité auprès de leurs patients, dans une communauté appelée Fidel, au Mozambique Yudi Castro . Photo Gramma

Fidel disait en 1998,

« Un programme intelligent de santé ne peut pas être évalué seulement sur la base du nombre de vies sauvées, mais sur des millions de personnes qui, au premier rang, se sentent en sécurité, ce qui est primordial dans la santé. »

Depuis alors, ce type de coopération a été perfectionné et étendu à d’autres continents.

Autour du même temps, l’école de médecine de l’Amérique Latine (EMAL) fut fondé, le 15 Novembre 1999, fournissant une formation gratuite à Cuba pour les jeunes d’Amérique Latine, aussi bien d’Afrique et éventuellement même des Etats Unis. A dater, 28 500 médecins de 103 ont achevé leurs études à l’école. Depuis le triomphe de la Révolution, 33 000 jeunes autour de la terre ont étudié dans différentes écoles Cubaines, sur les bases d’une variété d’accords avec les gouvernements de leurs pays de naissance.

Une opération Miracle dans la paroisse de Coche, à Caracas,Venezuela. L’opération a été étendue dans 35 pays d’Amérique Latine, avec l’ouverture de cliniques ophtalmologiques, dirigés par des professionnels. Des Services ont également offerts au pays africain du Mali , et via l’Alba, à plusieurs nations des Caraïbes Photo Yalmi Ravelo

En 2000, des écoles médicales ont été établies en Gambie et en Guinée équatoriale avec le soutien de Cuba et l’année suivante en Haïti.

Cette même année 2001, une surveillance médicale nationale des personnes handicapées fut dirigée à Cuba et étendue subséquemment à cinq pays membres de l’Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA).

En Avril 2000, des écoles de médecines au Mozambique, en Gambie et en Guinée équatoriale ont été instaurées avec le soutien de Cuba, et l’année suivante à Haïti . La même année 2001, une médecine nationale de surveillance des personnes handicapées fut menée à Cuba, et étendu subséquemment aux cinq pays membres de l’Alliance Bolivarienne des Peuples de notre Amérique (ALBA).

En Avril 2000, un nouveau type de collaboration a émergé, au Venezuela, avec le programme du retour au Bario Adentro ( dans la banlieue), qui comprenait la construction de centres de direction de diagnostiques d’ensemble (CDE) dans plusieurs Etats pour fournir des services d’un niveau du secondaire, et de rendre opérationnelle une structure protectrice de la santé pour fournir une pleine couverture à la population.

L’opération Miracle fut lancée le 8 Juillet 2004, à l’initiative de Cuba et du Venezuela, pour soigner les Vénézuéliens qui n’étaient pas en mesure de lire et d’écrire à cause d’une vue défaillante. Le nom fut choisi parce que de nombreux patients, après des interventions chirurgicales ophtalmologiques se sont exclamés :

« C’est un miracle » !

Le 21 Août, dans la ville Cubaine de Sandino, dans la province de Pinar d’El Rio, les Présidents Hugo Chavez et Fidel Castro signaient un accord pour fournir une opération chirurgicale à six millions de Latino-Américains au cours des dix prochaines années, y compris trois millions de Vénézuéliens. Le programme fut étendu à 35 pays d’Amérique Latine, avec l’ouverture de cliniques ophtalmologiques, dirigées par des professionnels Cubains. Des Services furent plus tard offerts au pays africain du Mali et via Alba, à plusieurs nations des Caraïbes.

Aussitôt que la tragédie causée par l’Ouragan Katerina à New Orléans devint apparent, Fidel a annoncé la volonté de Cuba d’offrir le soutien au peuple des Etats-Unis, et plus de 10 000 volontaires s’étaient offerts à fournir leurs services à ceux qui étaient affectés là-bas. Ainsi la Brigade internationale « Henri Reeve » des médecins spécialisés en situations de désastres et aux épidémies sérieuses fut une bombe, le 19 Septembre 2005.

A cette date, le gouvernement a proposé d’envoyer 1 586 médecins, 36 tonnes de médicaments, les fournitures diagnostiquées pour soigner ceux qui étaient affectés. Le Président Georges W Bush a rejeté l’offre, mais l’expérience a conduit à l’organisation de 23 brigades de professionnels qui ont répondu aux situations urgentes dans plus de 20 pays, y compris à deux reprises à Haïti et au Chili.

Quand le Pakistan faisait face à un tremblement de terre dévastateur en novembre 2006, 2 554 médecins Cubains ont travaillé dans les régions montagneuses, en faisant aux conditions glaciales de l’hiver pour soutenir 1, 8 millions de personnes affectées par le désastre naturel. Ainsi pour agir, ils ont érigé 34 hôpitaux de campagne équipés avec les dernières technologies, qui ont été offerts au système de santé du pays après leur mission de mission qui ont été complétés. Un autre tremblement de terre a secoué les îles indonésiennes et de java en Mai 2006, et 135 médecins professionnels ont mis en place deux hôpitaux de campagne pour fournir une protection gratuite urgente à la population.

Au début de 2010, une catastrophe de tremblement de terre de magnitude 7.0 Mw a secoué Haïti, causant des dégâts énormes et des pertes matérielles et humaines, avec 250 000 morts et des milliers de blessés. A ce moment, 367 Médecins Cubains travaillaient dans le pays depuis 1988. Pour sauver le plus grand nombre de personnes possible, des médecins Cubains ont rendu des visites dans les demeures, voyageant pour atteindre, les endroits difficiles d’accès, pour expliquer les mesures sanitaires nécessaires. Comme c’est le cas les travailleurs Cubains de la protection de la santé vivant à l’étranger, le personnel de Haïti ne s’est pas engagé dans les politiques locales, mais a coordonné ses activités à différents niveaux du gouvernement, des organisations des banlieues, et des églises.

Ce type de coopération internationale contribue hautement a qualifié le capital humain, avec une vocation humaniste et le désir de servir, pendant qu’il soutient la formation de professionnels locaux et le transfert de la technologie. Il a apporté sur des bases afin que chaque pays se renforce, et non pas avec des objectifs de réaliser des profits, en accord avec les besoins identifiés par les autorités locales des nations recevant l’aide.

Des accords sont signés rapidement, sans de nombreuses clauses complexes, offrant une nature institutionnelle, avec l’intention de bénéficier au plus grand nombre de personnes possible, et cela pour éloigner, la difficulté d’accéder aux endroits, en dehors des principales villes.

Alors que la corporation des médias ignore l’histoire de l’internationalisme des médecins Cubains défendu par Fidel, ceux qui en ont bénéficié sont reconnaissants et reconnaissent que ces réalisations transcendent les intérêts politiques et idéologiques.

DES FAITS CL ÉS

1. A cette date, 28 500 médecins de 103 pays ont complété leurs études à l’école de Médecine de l’Amérique Latine à la Havane. Depuis le triomphe de la Révolution, 33 973 jeunes de 129 nations ont étudié dans différentes écoles médicales Cubaines.

2. La collaboration médicale internationale du pays a engagé 372 783 Cubains pour servir dans 162 pays, au cours de l’année, avec plus de 50 000 professionnels travaillant actuellement dans 63 nations y compris 25 000 médecins.

3. Selon les autorités Haïtiennes, qui remercient le travail des médecins Cubains, plus de 76 000 patients ont été soignés durant les épidémies du choléra dans 67 cliniques dont ils étaient responsables pendant que 256 collaborateurs se joignaient à la lutte contre Ebola dans l’Ouest de l’Afrique : 165 en Sierra Leone, 53 au Liberia, 38 en Guinée Conakry.

Nuna Barbosa Léon

15 Août 2017

Gramma International