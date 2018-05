mercredi 16 mai 2018



Fédération Syndicale Mondiale

NOUS DÉNONCONS L’ASSASSINAT DE DIZAINES DE PALESTINIENS

ARRÊTEZ LE MASSACRE !

La Fédération Syndicale Mondiale condamne fermement et demande l’arrêt immédiat du massacre de dizaines de Palestiniens à Gaza par les forces israéliennes. Des dizaines de Palestiniens désarmés sont bien assassinés, blessés et menacés par les forces israéliennes, parce qu’ils protestent contre le transfert de l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, et parce qu’ils demandent le droit de retourner dans leur terre qui leur a été prise le 15 mai 1948.

Au moins 21 palestiniens ont été assassinés et plus 2000 ont été blessés aujourd’hui à Gaza, pour atteindre un total de 100 Palestiniens assassinés depuis le début des protestations du 30 Mars. L’armée israélienne continue de faire feu de sang froid sur nos frères Palestiniens.

Au nom de 92 millions de travailleurs que la FSM représente dans tout le monde, nous joignons notre voix à celle du peuple de Palestine qui proteste maintenant et nous demandons :

Arrêtez l’agression de l’Etat assassin d’Israël !

Non au transfert de l’ambassade des USA à Jérusalem !

Jérusalem est la capitale éternelle de Palestine !

ARRÊTEZ LE MASSACRE ! - RECONNAISSANCE DE L’ETAT PALESTINIEN INDÉPENDANT !

Athènes le 14 mai 2018

Le Secrétariat

La FSM condamne la nouvelle agression d’Israël au Moyen-Orient

La fédération Syndicale Mondiale, rassemblant dans ses rangs plus de 92 millions de travailleurs de 126 pays à travers le monde, suit les récents développements concernant le retrait des Etats-unis de l’accord international sur le programme nucléaire d’Iran et l’annonce de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran des USA. Une fois de plus, les Etats-Unis utilisent de faux prétextes dans le but d’exploiter les ressources naturelles d’autres pays et pour servir les intérêts des larges groupes de monopoles internationaux.

Ces actions combinées avec l’attaque au missile d’Israël le 10 Mai de la Syrie, sont une forme d’agression contre les peuples du Moyen-Orient qui les place dans un grand risque qui déstabilise la situation dans la région.

Nous appelons les travailleurs, les gens ordinaires des pays de la Méditerranée orientale et du Moyen Orient à renforcer leur lutte contre les plans impérialistes qui causent la guerre et la misère aux peuples pour les profits des impérialistes.

11 mai 2018

Le Secrétariat

Palestine : La FSM condamne l’arrestation du Palestinien Waed Tamimi par les forces israéliennes

La Fédération Syndicale Mondiale dénonce fermement l’arrestation et l’emprisonnement du jeune Palestinien Waed Tamimi par Israël.

Waed Tamimi, âgé de 17 ans, fils de Ahmed Tamimi, qui est emprisonné avec sa mère dans les prisons d’Israël, a été arrêté à l’aube du 10 Mai par les forces qui ont envahi leur maison dans le village de Nabi Saleh, Palestine.

Comme mouvement syndical militant dans le monde, nous dénonçons une fois de plus l’agression de l’Etat d’Israël, qui n’hésite pas d’arrêter, d’emprisonner et même de tirer sur de jeunes enfants qui défendent leurs foyers et leur terre.

Nous apportons notre soutien international au Peuple de Palestine et nous demandons la libération immédiate de la famille Tamimi et des prisonniers politiques.

Le Secrétariat

11 mai 2018