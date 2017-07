La FSM dénonce la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU soutenant le déploiement d’une force militaire étrangère face à la menace terroriste au Sahel

mercredi 26 juillet 2017

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a salué le 21 juin le déploiement, par le dénommé Groupe des cinq (G5) - Burkina-Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger - d’une force commune pour affronter la menace du terrorisme et également les défis sérieux posés par le crime transnational organisé dans la région du Sahel.

Le Conseil presse également la force commune composée de plus de 5 000 militaires et policiers, tout aussi bien la Mission de Stabilisation intégrée aux Multiples-dimensions au Mali et les Forces françaises dans le pays à assurer une coordination adéquate et l’échange d’informations liées à leurs opérations, dans le cadre de leurs mandats respectifs.

Le texte de la Décision a été proposé par la France et les USA. Ce développement survient 4 jours juste après la Conférence du Partenariat Africain de Berlin où les forces impérialistes ont décidé de renforcer davantage leur monopole pour s’emparer des richesses de l’Afrique. Tout ceci montre une fois de plus les intérêts des impérialistes dans la région de l’Afrique.

La FSM estime fortement que seuls les peuples et les travailleurs d’Afrique ont le pouvoir de changer leurs vies. Ce ne sont pas les voleurs des richesses des travailleurs africains qui pourront adoucir la barbarie du capitalisme. Pas une « Organisation Non Gouvernementale » ne peut régler cette situation. Les ressources naturelles de l’Afrique appartiennent aux peuples et aux travailleurs de la région.

Le Secrétariat

22 juin 2017