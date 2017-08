La FSM dénonce les attaques criminelles de Barcelone et Cambrils

dimanche 20 août 2017

La Fédération Syndicale Mondiale qui représente plus de 92 millions de travailleurs dans 126 pays, dénonce fermement les attaques meurtrières qui se sont produites hier à Barcelone et à Cambrils, où plusieurs personnes ont été tuées ou blessés. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et amis des victimes.

De telles attaques criminelles ont lieu dans le cadre de des rivalités féroces entre les puissances impérialistes, dans le contexte des guerres et interventions à travers le monde entier, et cherchent à terroriser les peuples et à intensifier les mesures répressives contre eux, au même moment où elles essayent de cultiver la peur et la xénophobie.

En tant que mouvement ouvrier orienté sur une base de classe, nous demeurons fermement au côté des peuples de l’Etat d’Espagne et nous les appelons à intensifier leurs luttes contre les raisons qui ont générées les guerres et les conflits comme aussi bien les plans criminels et les machinations au détriment des peuples.

Le Secrétariat de la FSM