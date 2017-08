La FSM solidaire avec la République démocratique Populaire de Corée

dimanche 20 août 2017



En tant que Mouvement syndical orienté sur une base de classe, nous condamnons fermement les tensions provoqués par le gouvernement des Etats Unis et le Président Trump tout comme les récentes décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui imposent de nouvelles sanctions contre la RDP de Corée et son peuple.

C’est une flagrante hypocrisie à l’initiative du gouvernement US de menacer la souveraineté de la RDP de Corée sous le prétexte de son programme nucléaire, alors que les exercices militaires entre les Etats Unis, le Sud de la Corée et le Japon se sont constamment accrues dans la région et alors que 28 000 soldats US sont présents dans le Sud de la péninsule de Corée.

L’élévation de l tension par les Etats unis et ses alliés et les sanctions ne servent pas les intérêts des peuples de la région, au contraire, c’est le voeu du gendarme du monde (USA) d’imposer aux peuples et aux pays leurs propres choix.

C’est pourquoi la FSM joint sa voix militante avec le peuple de la RDP de Corée et avec la classe ouvrière du monde pour demander :

Le retrait immédiat des sanctions qui ont des conséquences destructrices sur les vies normales des peules,

la fin de la concentration de forces militaires US dans la région,

La réunification pacifique de la Corée indépendante.

Le Secrétariat