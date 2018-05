La FSM solidaire du peuple palestinien

mercredi 23 mai 2018



23 Mai 2018

Le 22 mai 2018, des membres du Comité des jeunes ouvriers de la FSM et des étudiants ont organisé des rassemblements et des piquets devant les ambassades des Etats-Unis et d’Israël en Russie, à Moscou, Saint-Petersburg, Vladivostok et Ekaterinburg. ils ont déposé une déclaration codmanat l’assassinat de dizaines de Palestiniens à Gaza intitulée « Les Etats Unis sont les sponsors du terrorisme israélien ».

18 mai 2018

Présidé par son Vice-Président, Valentin Pacho, une délégation de la FSM a participé à la récente manifestation de solidarité organisée à Athènes par le Front de tous les travailleurs (PAME) avec le peuple palestinien.

Le dirigeant péruvien de la FSM est intervenu en réaffirmant notre ferme solidarité orientée sur une base de classe avec le peuple et la classe ouvrière de Palestine et a dénoncé en même temps l’action criminelle de l’Etat d’Israël.

Sous la direction de Valentin Pacho, une délégation de la FSM s’était également rendue le 18 mai à l’ambassade palestinienne à Athènes, en Grèce. Elle a signé le registre de condoléances pour les victimes des récentes attaques israéliennes. La FSM a réitéré sa solidarité avec le peuple et la classe ouvrière palestinienne.