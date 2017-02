La Fédération Syndicale Mondiale solidaire des dirigeants des syndicats emprisonnés au Kenya

vendredi 24 février 2017

La Fédération Syndicale Mondiale exprime sa profonde et prolétarienne solidarité aux médecins et à leur Union Syndicale qui sont en grève depuis deux mois afin de revendiquer de meilleures conditions de travail et l’augmentation de leurs salaires.

Hier, 13 février sept dirigeants syndicaux ont été emprisonnés pour leur activité syndicale parce qu’ils ont refusé d’appeler les médecins à annuler leur grève dans les hôpitaux publics. Cette action montre une fois de plus les limites de la démocratie capitaliste. Le Juge a oublié, combien de personnes meurent au Kenya et en Afrique, en raison de l’absence de traitement médical et de la privation de nourriture qui sont causées par les privatisations du secteur public et les réductions de salaires.

La Fédération Syndicale Mondiale représentant 92 millions de travailleurs dans le monde appelle le gouvernement du Kenya au respect des libertés syndicales et soutient pleinement les revendications des travailleurs et des médecins du Secteur Public de la Santé.

Le Secrétariat FSM

14.02.17

Traduction Alger républicain

Source de l’article en anglais : ici