La Fédération Syndicale Mondiale solidaire des travailleurs irakiens et leurs syndicats contre la nouvelle loi de sécurité sociale

jeudi 17 août 2017

La Fédération syndicale mondiale, qui représente 92 millions d’adhérents dans 126 pays à travers le monde, soutient fermement les travailleurs d’Irak, qui s’opposent à la nouvelle loi sur la sécurité sociale approuvée le 1 er Août 2017 par le cabinet Irakien.

La loi ne va pas à la rencontre des niveaux internationaux du travail qui protègent les droits et les besoins des travailleurs et des retraités et apparaît comme être basée sur les suggestions de la Banque Mondiale au gouvernement irakien, en faisant pression sur le gouvernement pour passer comme une pré-condition afin que l’Irak puisse bénéficier de prêts.

Selon la Conférence des Fédérations Irakiennes et des syndicats de travailleurs (CIFWU) la nouvelle loi intègre le Fond des pensions et de la sécurité sociale avec le Fond National des pensions, élève l’âge de départ à la retraite des travailleurs de 63 à 65 ans dans tous les secteurs du travail, ne permet pas aux travailleurs d’accéder aux avantages approuvés par la Loi N° 39 de 1971 et y compris d’autres modifications négatives qui affectent sérieusement les vies des travailleurs irakiens.

En tant que mouvement syndical orienté sur une base de classe, nous joignons notre voix aux travailleurs d’Irak et à leurs syndicats, pour demander le retrait du projet de loi et nous les appelons à poursuivre leur lutte pour un travail digne avec des droits à la sécurité sociale.

Le Secrétariat , 15 Août 2017