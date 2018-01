TUNISIE : Solidarité de la FSM avec les travailleurs et le peuple de la Tunisie

jeudi 11 janvier 2018

par



La Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays dans le monde entier, exprime sa solidarité internationaliste aux travailleurs et au peuple de la Tunisie, qui manifestent massivement depuis lundi 8 janvier, contre l’augmentation des prix et d’autres mesures d’austérité programmées par le gouvernement tunisien.

En tant que mouvement syndical mondial de classe, nous dénonçons fermement toutes les mesures qui détériorent encore plus les conditions de vie du peuple tunisien et nous dénonçons la violence et l’oppression de la part de la police qui ont provoqué la mort d’un jeune homme à Tébourba, ainsi que les arrestations des plus de 200 manifestants et l’usage de gaz lacrymogènes contre eux. Nous demandons la libération des personnes arrêtées.

La FSM est aux côtés de nos frères en Tunisie, manifestant à Sidi Bouzid, Meknassy, Kasserine, Thala, Gafsa, Tébourba, Tunis et ailleurs, demandant une fin à leurs grands problèmes de chômage, pauvreté, exploitation qui tourmentent le pays même après ledit « Printemps Arabe ».

Nous ajoutons notre voix à la leur et nous les appelons à continuer leur lutte d’une manière organisée jusqu’à la satisfaction de leurs justes revendications.

Le Secrétariat

10 Jan 2018

http://www.wftucentral.org/tunisie-...