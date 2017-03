lundi 20 mars 2017



La Fédération Syndicale Mondiale organise une Journée de Solidarité avec le peuple palestinien le 30 Mars 2017 et appelle tous ses syndicats affiliés et amis dans le monde entier à être aux premiers rangs en développant de l’action spécifique !

À l’occasion de la Journée de Solidarité avec le peuple palestinien le 30 Mars, tous les travailleurs et les gens ordinaires de la classe ouvrière du monde entier sont appelés à donner une expression réelle à leur solidarité avec le peuple de Palestine contre l’agressivité et l’occupation d’Israël, encore plus intensifiées après l’élection du gouvernement de Trump aux États-Unis, comme il ressort clairement de l’annonce de la construction de 3.000 habitations de colons juifs dans la Rive Occidentale, ainsi que du récent projet de loi de la Knesset israélienne qui légalise l’expropriation de la propriété palestinienne dans la même région.

Le peuple de Palestine souffre depuis beaucoup d’années de l’agressivité israélienne, des colonies, du pillage des ressources naturelles et des produits de leur terre et du blocus. Des enfants palestiniens sont assassinés dans les rues. Des travailleurs sont emprisonnés tous les jours. Aujourd’hui plus de 300 enfants palestiniens sont détenus dans des prisons israéliennes !

30 mars 2017 : Solidarité mondiale avec la Palestine D.R. FSM

La lutte pour la fin de l’agressivité et des colonies, pour la reconnaissance d’un État palestinien libre et indépendant, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, avant tout dépend de la lutte des peuples, de la lutte du mouvement organisé de la classe ouvrière, vu que les travailleurs y participant sont pleinement conscients de la cause qui provoque des interventions impérialistes et des atrocités contre les peuples, qui n’est que l’appétit insatiable des capitalistes pour rentabilité constante à travers l’exploitation des travailleurs.

Alors, ce sont les travailleurs ceux qui peuvent résister, demander et défendre la fin de la destruction du peuple et de la terre palestiniens, par les activités et les initiatives de leurs syndicats. Les travailleurs à travers leurs luttes ont le pouvoir d’imposer leurs justes demandes en détriment de quelques-uns et en faveur de la plupart du monde.

La FSM était, est et sera aux côtés du peuple de Palestine.

Le 30 Mars nous participons activement aux manifestations des syndicats affiliés et amis de la FSM dans les quatre coins du monde, en solidarité avec le peuple de Palestine. Dans chaque ville, pays et secteur, organisez des manifestations auprès des Ambassades, des gouvernements qui appuient la politique d’Israël, auprès des organisations internationales qui prétendent se sentir désolées pour les crimes contre nos frères et sœurs palestiniens.

FIN AUX COLONIES

RECONNAISSANCE D’ UN É TAT PALESTINIEN IND É PENDANT !

14.02.2017

FSM Fédération syndicale mondiale