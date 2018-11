La FSM à l’occasion de la Journée Internationale de Solidarité avec le Peuple de Palestine

jeudi 29 novembre 2018

par



26 Novembre 2018

À l’occasion de la Journée Internationale de Solidarité avec le Peuple de Palestine, le 29 novembre, la FSM, représentant 95 millions de travailleurs dans 130 pays des cinq continents, réitère son soutien et sa solidarité stable et internationaliste avec le Peuple Palestinien héroïque.

Au cours de l’année dernière, l’agressivité israélienne s’est encore plus intensifiée, le meurtre de centaines de Palestiniens non armés, manifestant contre l’occupation, est quotidien, des milliers de civils sont gravement blessés par les frappes aériennes et terrestres, et l’approbation de la loi raciste sur « l’état-nation » par le parlement israélien est cruelle. De plus, la décision du président des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y transférer l’ambassade des États-Unis, a encore détérioré la position de nos frères et sœurs Palestiniens.

Les décisions de l’ONU concernant la reconnaissance des droits des Palestiniens ne sont pas implémentées, car les intérêts géopolitiques et financiers de l’État d’Israël et de ses alliés sont dominants.

Dans ce cadre, la FSM appelle ses membres et amis ainsi que tous les syndicats militants à renforcer leurs luttes et à exprimer leur solidarité internationaliste avec la cause palestinienne.

Solidarité avec le peuple palestinien jusqu’à sa victoire finale

À l’occasion de la Journée Internationale de Solidarité, le 29 novembre 2018, elle les invite à organiser des manifestations et des protestations devant les ambassades d’Israël dans leur pays, ainsi que d’autres initiatives militantes.

La FSM participera à la célébration annuelle de la Journée Internationale de Solidarité avec le Peuple Palestinien de l’Office des Nations Unies à Vienne, en Autriche, afin d’exercer une pression pour la reconnaissance de l’État Palestinien indépendant.

Nous exigeons :

– La reconnaissance de l’État Palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, aux frontières de 1967.

– Le retrait de l’armée israélienne de tous les territoires occupés de 1967.

– La fin des activités de peuplement et le retrait de tous les colons au-delà des frontières de 1967.

– La démolition du mur inacceptable à Jérusalem et en Cisjordanie.

– La levée de tous les blocus et les exclusions contre les Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

– Le retour des réfugiés Palestiniens dans leur pays.

La libération immédiate de tous les prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes.

La FSM soutient également l’appel de la Confédération Internationale des Syndicats Arabes (CISA) à une grève générale dans tous les pays arabes le 29 novembre pour protester contre l’occupation israélienne en Palestine.

Le mouvement syndical militant mondial, la FSM, depuis sa fondation, a été aux côtés du Peuple Palestinien et de la même manière, elle soutiendra toujours sa juste lutte pour un pays libre et souverain, pour une vie avec liberté et dignité.

Le Secrétariat,

http://www.wftucentral.org/la-fsm-a...