Pétition pour la libération d’Aheed Tamimi enfant palestinienne de 16 ans détenue dans une prison militaire en Israël

Lettre de Basem Tamimi père d’Aheed

Ma fille de 16 ans a été tirée du lit au milieu de la nuit et arrêtée. Elle n’est qu’une

enfant, mais les militaires refusent de la libérer. Elle pourrait passer des années en prison.

J’ai consacré ma vie à la résistance civile en Palestine.

Voilà pourquoi l’armée israélienne retient ma fille chérie

— ils veulent me démoraliser. Je souhaite seulement revoir mon enfant. Rejoignez mon

appel en un clic pour la libérer :

Chères amies, chers amis, Il y a quelques semaines, des soldats ont fait irruption chez moi au milieu de la nuit et ont arrêté ma fille de 16 ans.

Aujourd'hui, mon enfant est dans une cellule froide. J'ai consacré ma vie à la résistance civile. C'est la raison pour laquelle l'armée retient ma fille chérie — ils veulent me démoraliser. Mais je suis membre d'Avaaz depuis 8 ans, et je sais de quoi ce mouvement est capable si nous nous rassemblons tous contre l'injustice. Ma fille comparaît le 31 janvier — mais les tribunaux militaires israéliens condamnent 99% des Palestiniens, même s'ils sont des enfants.

Aux dirigeants du monde entier : "Nous exigeons la libération d’Ahed et de tous les enfants palestiniens injustement dans des prisons militaires. La communauté internationale doit mettre fin à la détention et aux mauvais traitements

des enfants dans ces prisons. Trop, c’est trop. À Ahed et à tous les enfants dans les prisons militaires israéliennes : nous sommes avec vous, vous êtes dans nos cœurs. Nous n’abandonnerons pas tant que vous n’aurez pas retrouvé la liberté. Vous n’êtes pas seuls." Aidez à libérer ma fille Ahed. Lorsque je l’ai vue au tribunal, elle était pâle et tremblante, menottée et manifestement

souffrante. Je voulais pleurer mais je ne pouvais pas, je devais rester fort pour qu’elle

tienne le coup. Le juge a refusé de la libérer sous caution, et aujourd’hui mon enfant pourrait passer des mois — voire des années – derrière les barreaux, avant même d’obtenir un procès. Rien ne justifie qu’elle reste ainsi détenue ! Ils l’ont emmenée pour avoir giflé un officier lourdement armé, après que des soldats aient tiré dans le visage de son petit cousin, lui brisant le crâne. Mais au lieu d’enquêter sur ce tir contre un mineur, ils s’en prennent à ma fille et l’accusent de 12 nouveaux crimes. Plus 12 000 enfants palestiniens ont été arrêtés depuis 2000 ! Quelle que soit votre

opinion sur ce conflit, nous pouvons nous mettre tous d’accord sur le fait qu’aucun

enfant ne devrait être jeté dans des prisons militaires sans procès équitable, et risquer

des abus. Je suis en contact avec des diplomates. Mais ma voix seule n’a pas assez de poids.

C’est pourquoi j’en appelle à vous aujourd’hui. Nous savons que les juges militaires ne

souhaitent pas que l’opinion publique internationale s’intéresse à eux, et les

responsables politiques israéliens veulent éviter que le problème des enfants prisonniers devienne un scandale international.

il ne nous reste que quelques jours :

Aidez à libérer ma fille Ahed

J’ai été inspiré par la force et l’enthousiasme de ce mouvement pour la liberté, la justice, et un monde meilleur pour la génération à venir. C’est la raison pour laquelle je fais appel à vous – je sais que si quelqu’un peut libérer ma fille et tous ces enfants, c’est bien le mouvement Avaaz.

Avec espoir et détermination,

Basem Tamimi avec l’équipe d’Avaaz