PALESTINE MARTYRE

mercredi 23 mai 2018

par



Israel bras armé de l’impérialisme a de nouveau commis l’indicible : assassinat massif de civils palestiniens.

L’armée de mercenaires du régime fasciste israélien a de nouveau frappé .

Elle a tiré à balles réelles sur des civils épuisés et vidés par des dizaines d’années d’exil dans des camps de réfugiés, dans des conditions atroces de dénuement, de mal-vie, de déplacements successifs, sans soins et souvent sans accès au strict nécessaire.

Les mains nues, les réfugiés se sont massés aux frontières Gaza pour s’opposer à la décision de déclarer Jérusalem capitale d’Israel et pour retrouver leurs terres ancestrales dont ils ont été spoliées avec la bénédiction des bourgeoisies arabes.

Ils voulaient retourner chez eux à Ghaza, un chez eux qui se réduit toujours un peu plus par une colonisation meurtrière et par l’occupation totale de Jérusalem devenue capitale d’Israel sur décision du tandem impérialiste américano-sioniste, cautionnée par la passivité criminelle des autres Etats impérialistes.

Israel compte sur le soutien indéfectible de l’impérialisme dans son ensemble et les déclarations de pure forme de l’impérialisme européen ne peut tromper personne sur le rôle que doit jouer Israel dans la région pour la préservation de leurs intérêts communs.

Les bourgeoisies du monde arabe ne sont pas en reste, elles ont rejoint le camp des assassins depuis bien longtemps ; craignant l’émergence d’un Etat palestinien fondé sur les bases d’une démocratie populaire.

Car les luttes anticoloniales du peuple palestinien ont des objectifs profondément ancrés dans le démantèlement des rapports de classes ; et ces luttes terrorisent au plus haut point les bourgeoisies arabes qui craignent la contagion.

Les derniers assassinats faisant soixante morts et des milliers de blessés, qui s’ajoutent à la cinquantaine de Palestiniens tués lors des manifestations précédentes, n’ont provoqué que de timides condamnations de la part de certains Etats arabes, d’autres se sont murés dans le silence complice habituel.

Qualifiés de crime de guerre par certains Etats, dont l’Algérie, ces faits constituent un crime contre l’humanité car commis contre des civils à mains nues.

Le silence complice des bourgeoisies arabes maintient celles-ci dans leur soumission honteuse et criminelle à l’impérialisme hier lors des massacres de Sabra et Chatila comme aujourd’hui lors des massacres aux frontières de Gaza.

La monarchie alaouite, totalement soumise, n’a jamais appliqué le plan de boycott des produits israéliens et continue de commercer avec l’Etat d’Israël en empruntant des voies détournées pour brouiller les pistes.

La bourgeoisie marocaine achète les produits israéliens par l’intermédiaire de sociétés occidentales, de telle sorte que le peuple marocain reste dans l’ignorance la plus totale.

Et les protestations de pure forme des capitales occidentales qui demandent une enquête ne constituent qu’un énième appui à l’Etat sioniste sous couvert du factice droit international.

En fait le capitalisme foule aux pieds toutes les lois humaines ; il foule aux pieds le droit international factice qu’il a élaboré ; il croît et prospère sur le sang et la sueur des peuples ; et si le crime et le désordre créent du profit, il les encourage.

La preuve, il a exterminé des populations entières dans les colonies et même dans sa mère-patrie européenne ; il a fait du trafic d’êtres humains…

Le profit est son crédo et la seule solution réside dans la prise de conscience des peuples.

Kh.